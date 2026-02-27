Камеры этих смартфонов способны на большее: тайная настройка улучшит качество фото

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S26 получили режим съемки 24 МП, однако он выключен по умолчанию и требует дополнительных настроек.

Чтобы включить режим 24 МП на Samsung Galaxy S26, нужно загрузить программу Camera Assistant в магазине Galaxy Store. Преимущества этой опции описали эксперты Android Central.

Как объясняют в издании, современные флагманы оснащены огромными объективами на 200 МП и телеобъективами на 50 МП, однако большинство телефонов все еще используют режим 12 ПМ по умолчанию. Объединение нескольких пикселей в один улучшает захват света, динамический диапазон и скорость обработки.

Благодаря режиму 12 ПМ пользователи получают более чистые фото с меньшей задержкой, жертвуя некоторыми деталями. Зато вариант 24 МП предлагает золотую середину между быстрыми 12-мегапиксельными снимками и гипердетализированными фото 50 МП и 200 МП.

Некоторые предполагают, что эта функция не будет эксклюзивной для Galaxy S26. Не исключено, что впоследствии она будет распространена на более старые смартфоны Samsung через обновление One UI.

Опрос Верите ли вы, что ИИ несет угрозу человечеству? Опрос открыт до Да Нет Не знаю Голосувати

"Я думаю, что именно от такого развития камеры пользователи получают реальные выгоды. Не все хотят огромные 200-мегапиксельные файлы, которые занимают много места, но многие люди все еще хотят более четких снимков без дополнительных усилий. Сбалансированный 24-мегапиксельный режим делает повседневную фотографию более премиальной, не усложняя ее", — отметил эксперт портала.

Напомним, Samsung интегрировала в приложение камеры Galaxy S26 передовую функцию перевода в реальном времени, основанную на Overlay Translation.

Фокус также сообщал, что камеры iPhone по умолчанию используют нейросети, которые можно отключить через приложение Halide.