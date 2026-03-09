Недорогие смартфоны с лучшими камерами: топ-3 модели по результатам тестирования (фото)

Качественная мобильная фотография перестала быть эксклюзивом дорогих флагманов. В среднем ценовом сегменте появляется все больше телефонов, способных делать отличные снимки.

Фокус собрал три доступных смартфона с продвинутыми камерами, ссылаясь на результаты тестов от экспертов портала GSMArena.

Google Pixel 8a

Аппарат оснащен двойной тыльной камерой. Главный сенсор — 64-мегапиксельный Sony IMX787 (формат 1/1.73", диафрагма f/1.9) с фазовым автофокусом (Dual Pixel PDAF) и оптической стабилизацией (OIS). Сверхширокоугольный модуль имеет разрешение 13 Мп (f/2.2) с фиксированным фокусом. Фронтальная камера на 13 Мп позволяет делать широкоугольные селфи. Запись видео на основную камеру доступна в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду, а на "ультраширик" и селфи-камеру — 4K при 30 fps.

Смартфон Google Pixel 8a Фото: Скриншот

Журналисты хвалят главную камеру за обилие деталей, отличную резкость, отсутствие шумов и широкий динамический диапазон. Цветопередача, традиционно для линейки Pixel, естественная. Двукратный цифровой зум и ночной режим также демонстрируют высокое качество. Из минусов эксперты отмечают периодические ошибки при размытии фона в портретном режиме и программные ограничения (отсутствие ручных настроек), зарезервированные для Pro-версии.

Смартфон базируется на фирменном чипе Google Tensor G3 и работает под управлением ОС Android 16 c гарантией семи лет обновлений с момента релиза в 2024-м (до Android 21 включительно). Гаджет получил 6,1-дюймовый OLED-экран (120 Гц) с яркостью до 2000 нит. Батарея на 4492 мАч поддерживает проводную зарядку 18 Вт и беспроводную на 7,5 Вт. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP67.

Цена в Украине: от 15 399 грн (восстановленный, хорошее состояние, 8/128 ГБ).

Xiaomi Redmi Note 15 Pro (4G)

Хотя на спинке видны три объектива, действительно снимают только два, а третий служит вспомогательным датчиком глубины. Главный модуль базируется на 200-мегапиксельном сенсоре Samsung ISOCELL S5KHPE (1/1.4", f/1.7) с оптической стабилизацией и всенаправленным фазовым автофокусом. Ультраширокоугольная камера получила 8-Мп датчик OmniVision OV08F10. Селфи делает 32-Мп камера. Видеосъемка на основной объектив ограничена разрешением 1080p при 60 fps с электронной стабилизацией (gyro-EIS).

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G Фото: gsmarena.com

Тесты показали, что главный 200-Мп датчик выдает резкие снимки с хорошей детализацией и точной цветопередачей. Динамический диапазон шире, чем у более дорогой версии Pro+. Фото в условиях низкой освещенности остаются чистыми и резкими. Из нюансов — съемка в полном разрешении (200 Мп) не дает особого преимущества, поскольку программная обработка срабатывает не так хорошо, как в авторежиме. Получаются мягкие кадры со слабым контрастом. "Ультраширик" тоже не впечатляет, а видеосъемке не хватает поддержки 4K. Однако в целом это приличный девайс с точки зрения фото на основной модуль.

За производительность отвечает чипсет MediaTek Helio G200 Ultra. Лицевую панель занимает 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей (120 Гц) с пиковой яркостью 3200 нит и безопасным значением ШИМ-затемнения. Внутри установлена батарея на 6500 мАч с 45-ваттной зарядкой. Корпус получил влагозащиту IP65 и ударопрочное стекло Gorilla Glass Victus 2. К слову, камеры 5G-версии Redmi Note 15 Pro не отличаются от таковых в 4G-варианте.

Цена в Украине: от 12 999 грн (8/256 ГБ).

Motorola Edge 60

Смартфон предлагает полноценный набор из трех тыльных камер. Главная — 50 Мп Sony Lytia 700C (1/1.55", f/1.8) с OIS. Телеобъектив на 10 Мп (Samsung S5K3K1, f/2.2, OIS) обеспечивает 3-кратный оптический зум. Ультраширокоугольный модуль обновлен до 50 Мп (Samsung S5KJN5, f/2.0) с углом обзора 122 градуса. Фронтальная камера также имеет разрешение 50 Мп. Все четыре модуля (включая селфи) поддерживают запись стабилизированного 4K-видео при 30 fps.

Смартфон Motorola Edge 60 Фото: gsmarena.com

Эксперты остались довольны дневными снимками с основного модуля, 3-кратным зумом и отличным качеством селфи. Цветопередача, резкость и динамический диапазон находятся на высоком уровне. Ночные фото с главной камеры также радуют детализацией. Однако главным недостатком журналисты назвали нестабильность: алгоритмы обработки иногда ошибаются, выдавая "мыльные" или пересвеченные кадры, поэтому рекомендуется делать несколько дублей одной сцены.

Аппарат оснащен чипом MediaTek Dimensity 7300 и изогнутым 6,67-дюймовым P-OLED дисплеем (120 Гц, яркость до 4500 нит). Аккумулятор емкостью 5200 мАч поддерживает быструю зарядку на 68 Вт. Тонкий корпус сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810H и имеет топовую защиту от воды IP68/IP69.

Цена в Украине: от 14 499 грн (12/256 ГБ).

