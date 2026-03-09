Недорогі смартфони з найкращими камерами: топ-3 моделі за результатами тестування (фото)

Якісна мобільна фотографія перестала бути ексклюзивом дорогих флагманів. У середньому ціновому сегменті з'являється все більше телефонів, здатних робити чудові знімки.

Фокус зібрав три доступні смартфони з просунутими камерами, посилаючись на результати тестів від експертів порталу GSMArena.

Google Pixel 8a

Апарат оснащений подвійною тильною камерою. Головний сенсор — 64-мегапіксельний Sony IMX787 (формат 1/1.73", діафрагма f/1.9) з фазовим автофокусом (Dual Pixel PDAF) і оптичною стабілізацією (OIS). Надширококутний модуль має роздільну здатність 13 Мп (f/2.2) з фіксованим фокусом. Фронтальна камера на 13 Мп дає змогу робити ширококутні селфі. Запис відео на основну камеру доступний з роздільною здатністю 4K за 60 кадрів на секунду, а на "ультраширококутник" і селфі-камеру — 4K за 30 fps.

Відео дня

Смартфон Google Pixel 8a Фото: Скриншот

Журналісти хвалять головну камеру за велику кількість деталей, відмінну різкість, відсутність шумів і широкий динамічний діапазон. Передача кольору, традиційно для лінійки Pixel, природна. Дворазовий цифровий зум і нічний режим також демонструють високу якість. З мінусів експерти відзначають періодичні помилки під час розмиття фону в портретному режимі та програмні обмеження (відсутність ручних налаштувань), зарезервовані для Pro-версії.

Смартфон базується на фірмовому чипі Google Tensor G3 і працює під управлінням ОС Android 16 з гарантією семи років оновлень з моменту релізу в 2024-му (до Android 21 включно). Гаджет отримав 6,1-дюймовий OLED-екран (120 Гц) з яскравістю до 2000 ніт. Батарея на 4492 мАг підтримує дротову зарядку 18 Вт і бездротову на 7,5 Вт. Корпус захищений від води і пилу за стандартом IP67.

Ціна в Україні: від 15 399 грн (відновлений, хороший стан, 8/128 ГБ).

Xiaomi Redmi Note 15 Pro (4G)

Хоча на спинці видно три об'єктиви, дійсно знімають тільки два, а третій слугує допоміжним датчиком глибини. Головний модуль базується на 200-мегапіксельному сенсорі Samsung ISOCELL S5KHPE (1/1.4", f/1.7) з оптичною стабілізацією і всеспрямованим фазовим автофокусом. Ультраширококутна камера отримала 8-Мп датчик OmniVision OV08F10. Селфі робить 32-Мп камера. Відеозйомка на основний об'єктив обмежена роздільною здатністю 1080p при 60 fps з електронною стабілізацією (gyro-EIS).

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G Фото: gsmarena.com

Тести показали, що головний 200-Мп датчик видає різкі знімки з хорошою деталізацією і точною передачею кольору. Динамічний діапазон ширший, ніж у дорожчої версії Pro+. Фото в умовах низької освітленості залишаються чистими і різкими. З нюансів — зйомка з повною роздільною здатністю (200 Мп) не дає особливої переваги, оскільки програмна обробка спрацьовує не так добре, як в авторежимі. Виходять м'які кадри зі слабким контрастом. "Ультраширик" теж не вражає, а відеозйомці не вистачає підтримки 4K. Однак загалом це пристойний девайс з точки зору фото на основний модуль.

За продуктивність відповідає чипсет MediaTek Helio G200 Ultra. Лицьову панель займає 6,77-дюймовий AMOLED-дисплей (120 Гц) з піковою яскравістю 3200 ніт і безпечним значенням ШІМ-затемнення. Усередині встановлена батарея на 6500 мАг з 45-ватною зарядкою. Корпус отримав вологозахист IP65 і ударостійке скло Gorilla Glass Victus 2. До слова, камери 5G-версії Redmi Note 15 Pro не відрізняються від таких у 4G-варіанті.

Ціна в Україні: від 12 999 грн (8/256 ГБ).

Motorola Edge 60

Смартфон пропонує повноцінний набір із трьох тильних камер. Головна — 50 Мп Sony Lytia 700C (1/1.55", f/1.8) з OIS. Телеоб'єктив на 10 Мп (Samsung S5K3K1, f/2.2, OIS) забезпечує 3-кратний оптичний зум. Ультраширококутний модуль оновлено до 50 Мп (Samsung S5KJN5, f/2.0) з кутом огляду 122 градуси. Фронтальна камера також має роздільну здатність 50 Мп. Усі чотири модулі (включно із селфі) підтримують запис стабілізованого 4K-відео при 30 fps.

Смартфон Motorola Edge 60 Фото: gsmarena.com

Експерти залишилися задоволені денними знімками з основного модуля, 3-кратним зумом і відмінною якістю селфі. Передача кольору, різкість і динамічний діапазон перебувають на високому рівні. Нічні фото з головної камери також радують деталізацією. Однак головним недоліком журналісти назвали нестабільність: алгоритми обробки іноді помиляються, видаючи "мильні" або пересвічені кадри, тому рекомендується робити кілька дублів однієї сцени.

Апарат оснащений чипом MediaTek Dimensity 7300 і вигнутим 6,67-дюймовим P-OLED дисплеєм (120 Гц, яскравість до 4500 ніт). Акумулятор ємністю 5200 мАг підтримує швидку зарядку на 68 Вт. Тонкий корпус сертифікований за військовим стандартом MIL-STD-810H і має топовий захист від води IP68/IP69.

Ціна в Україні: від 14 499 грн (12/256 ГБ).

Раніше повідомлялося, що бюджетні Galaxy A37 і А57 розсекречені до запуску. Популярна А-серія Samsung скоро поповниться двома гаджетами. У мережу витекли характеристики смартфонів Samsung Galaxy A37 5G і Galaxy A57 5G.

Також Фокус писав про найкращі смартфони до 10 тисяч гривень. Вибрати хороший смартфон з обмеженим бюджетом — завдання не з простих. Але в бюджетному сегменті є пристрої, що пропонують гідні можливості за свої гроші.