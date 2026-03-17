Недорогі смартфони з найкращими параметрами: топ-3 моделі від надійних брендів (фото)

Смартфони в середньому ціновому сегменті сьогодні майже не мають компромісів. На ринку виділяються три пристрої вартістю до 15 000 гривень, що пропонують оптимальний баланс продуктивності та функціональності.

Фокус зібрав характеристики, плюси і мінуси популярних в Україні моделей від Motorola, Xiaomi і Samsung.

Motorola Edge 60 Fusion

Смартфон Motorola Edge 60 Fusion вирізняється міцним корпусом із захистом IP68/IP69 і відповідністю військовому стандарту MIL-STD-810H. Задня панель виконана з екошкіри. Апарат отримав 6,67-дюймовий P-OLED екран із частотою 120 Гц, роздільною здатністю 2712х1220 пікселів і склом Gorilla Glass 7i. Працює пристрій на процесорі MediaTek Dimensity 7300. Об'єм пам'яті сягає 12 ГБ ОЗП і 512 ГБ ПЗП формату UFS 2.2 з підтримкою microSD. Основна камера оснащена датчиком 50 Мп з оптичною стабілізацією (OIS), який доповнено 13-Мп ультраширококутним об'єктивом з автофокусом. Акумулятор ємністю 5200 мАг заряджається блоком потужністю 68 Вт. Встановлено операційну систему Android 15.

Відео дня

Motorola Edge 60 Fusion Фото: gsmarena.com

Експерти відзначають відмінну ергономічність, яскраву матрицю і гучні стереодинаміки. До переваг відносять наявність слота для карт пам'яті та високу якість знімків. Серед мінусів виділяють середню обчислювальну потужність чипсета. Фірмовий додаток камери періодично працює із затримками, а ультраширококутний модуль має проблеми з фокусуванням під час відеозйомки.

Ціна: 13 999 грн (8/256 ГБ)

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Модель Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G отримала класичний дизайн зі склом Gorilla Glass Victus 2 і стандартом вологозахисту IP68. Пристрій оснащений 6,67-дюймовим AMOLED-екраном (120 Гц, 1220x2712 пікселів) з підтримкою Dolby Vision і піковою яскравістю 3000 ніт. В основі — чип MediaTek Dimensity 7300 Ultra. У наявності до 12 ГБ ОЗП і накопичувач UFS 2.2 на 256/512 ГБ. Фотоблок складається з основного модуля на 200 Мп з OIS, 8-Мп надширококутної камери і 2-Мп макросенсора. Батарея на 5110 мАг підтримує зарядку 45 Вт. Телефон поставляється з ОС Android 14.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Фото: gsmarena.com

Телефон хвалять за якісну збірку, деталізований дисплей і збалансований стереозвук. Смартфон показує відмінні результати нічної зйомки і довго тримає заряд навіть при мінусових температурах. У переліку недоліків значиться відсутність слота microSD і 3,5-мм роз'єму для навушників. Швидкість зарядки знизилася порівняно з минулим поколінням. Також гаджет вимагає ручного оновлення до актуальної версії ОС.

Ціна: 14 999 грн (8/256 ГБ)

Samsung Galaxy A36

Смартфон Samsung Galaxy A36 має корпус товщиною 7,4 мм зі скляними панелями Gorilla Glass Victus+ і захистом IP67. Екран представлений 6,7-дюймовою матрицею Super AMOLED з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів, підтримкою 120 Гц і яскравістю 1900 ніт. Обчислення виконує процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Об'єм оперативної пам'яті досягає 12 ГБ, вбудованої — 256 ГБ (UFS 2.2). Потрійна камера включає 50-Мп головний сенсор з OIS, 8-Мп надширококутний і 5-Мп макромодуль. Ємність батареї становить 5000 мАг, підтримується зарядка на 45 Вт. Заявлено шість років оновлень для встановленої ОС Android 15.

Samsung Galaxy A36 Фото: gsmarena.com

Оглядачі виділяють міцні матеріали корпусу, достатній запас яскравості дисплея і стабільну роботу процесора під навантаженням. Головним плюсом стала тривала програмна підтримка. Основна критика стосується відсутності помітних поліпшень у якості фотозйомки порівняно з минулими моделями серії. У комплекті поставки немає зарядного блоку, також немає підтримки карт пам'яті, а віртуальний датчик наближення під час дзвінків працює гірше апаратних аналогів.

Ціна: 14 899 грн (8/256 ГБ)

