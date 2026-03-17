Смартфони з ємними акумуляторами та доступною ціною: топ 3 надійні моделі (фото)

Автономність залишається одним з головних критеріїв під час вибору смартфона. Виробники сьогодні пропонують пристрої з АКБ підвищеної ємності, зберігаючи помірний цінник.

Фокус зібрав ключові характеристики та особливості трьох популярних моделей, які радують ємними акумуляторами.

Tecno Pova 7 Neo

Смартфон Tecno Pova 7 Neo отримав масивну батарею на 7000 мАг з 45-ватною швидкою зарядкою (50% за 29 хвилин). Гаджет оснащений 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю 2460x1080 пікселів. За продуктивність відповідає непоганий чип MediaTek Helio G100 Ultimate. Доступно 8 ГБ ОЗП і накопичувач до 256 ГБ зі слотом під карти microSD. Основна камера має 108-Мп фотосенсор із фазовим автофокусом, фронтальна — 8 Мп. Корпус захищений від бризок за стандартом IP64.

Tecno Pova 7 Neo Фото: comfy.ua

З приємних бонусів виділимо наявність стереодинаміків, 3,5-мм роз'єму і реверсивної зарядки (10 Вт). Є також модуль NFC та інфрачервоний порт. Серед недоліків значаться слабка селфі-камера і заміна ультраширококутного об'єктива на 2-Мп макросенсор. Апарат працює під управлінням ОС Android 15 (прошивка HIOS 15).

Ціна в Україні: від 8499 грн (8/128 ГБ).

Xiaomi Redmi 15

Модель Xiaomi Redmi 15 виділяється великим 6,9-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю 2340x1080 пікселів і частотою оновлення 144 Гц. Автономність забезпечує кремній-вуглецева батарея на 7000 мАг з 33-ватною зарядкою. Основою пристрою став процесор початкового рівня Qualcomm Snapdragon 685. Доступні конфігурації до 8 ГБ ОЗП і сховище до 256 ГБ (комбінований слот microSD). Камера представлена 50-Мп основним модулем і 8-Мп фронтальним. Заявлено вологозахист IP64.

Xiaomi Redmi 15 4G Фото: Скриншот

Акумулятор дійсно забезпечує видатну витривалість у тестах завдяки невимогливому залізу. У списку переваг також значаться інфрачервоний порт і NFC. Недоліками визнані відсутність стереозвуку, відмова від аудіороз'єму 3,5-мм і віртуальний датчик наближення. Телефон поставляється з Android 15 і оболонкою HyperOS 2.

Ціна в Україні: від 6799 грн (6/128 ГБ).

Poco M8 Pro

Смартфон Poco M8 Pro пропонує скляний корпус із покриттям Gorilla Glass Victus 2 і потужний вологозахист IP68/IP69K. Новинка укомплектована 6,83-дюймовою AMOLED-матрицею з роздільною здатністю 2772x1280 пікселів на 120 Гц з підтримкою Dolby Vision. Обчислення виконує середній чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Батарея на 6500 мАг підтримує швидку 100-ватну зарядку (100% за 40 хвилин). Набір камер складається з 50-Мп основного сенсора з оптичною стабілізацією для плавних відео, 8-Мп ширококутного об'єктива і 32-Мп селфі-камери.

Poco M8 Pro Фото: gsmarena.com

Оглядачі хвалять якість збірки, дисплей, високу автономність і гучні стереодинаміки. Головна камера робить якісні фото за будь-якого освітлення. Критика спрямована на велику кількість вбудованої реклами в системі. До мінусів також відносять відсутність слота microSD. Загалом апарат визнано збалансованим рішенням у своєму класі.

Ціна в Україні: від 13 999 грн (8/256 ГБ).

