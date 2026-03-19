Почти флагман по цене среднего класса: обзор и тесты смартфона Poco X8 Pro Max (фото)

Poco X8 Pro Max стал весьма привлекательным аппаратом в среднем сегменте. Все благодаря предтоповым характеристикам, включая мощный процессор и сверхъемкий аккумулятор.

Новинка Xiaomi получила новый чипсет MediaTek Dimensity 9500s и АКБ на 8500 мАч, пишет GSMArena. Эксперты приводят результаты тестирования и делятся впечатлениями об устройстве.

Дизайн и дисплей

Смартфон Poco X8 Pro Max имеет плоские стеклянные панели спереди сзади в сочетании с алюминиевой рамкой. Лицевая часть прикрыта стеклом Gorilla Glass 7i. Корпус сертифицирован по стандартам водонепроницаемости IP68 и IP69K. Вокруг модулей камер размещены два кольца RGB-подсветки. Они сигнализируют о звонках, уведомлениях и уровне заряда. Под экраном установлен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Телефон оснащается 6,83-дюймовым 12-битным AMOLED-дисплеем с разрешением 2772x1280 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Матрица поддерживает форматы Dolby Vision и HDR10+. Лабораторные замеры подтвердили высокую яркость: 1114 нит в автоматическом режиме и до 3527 нит в пике на небольшом участке. Показатель ШИМ-затемнения составляет 3840 Гц. Звук воспроизводят симметричные стереодинамики с поддержкой кодека Dolby Atmos.

Відео дня

Это весьма яркий и качественный дисплей, который почти не имеет компромиссов, отмечают обозреватели. Из других особенностей стоит отметить модуль Wi-Fi 7, поддержку двух nanoSIM и технологии eSIM (активны могут быть все равно только две сим-карты), ИК-порт, а также современную спецификацию USB 3.0/3.1 Gen 1/3.2 Gen 1 для порта Type-C, позволяющую передавать данные по проводу со скоростью до 5 Гбит/с.

Poco X8 Pro Max Фото: PhoneArena

Производительность и камеры

Внутри установлен 3-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 9500s. Это решение на практике не сильно уступает лидирующим платформам от Qualcomm, и для любых игр его будет хватать, как и для высокого быстродействия в повседневных задачах. Чипсет работает в связке с 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и накопителем UFS 4.1. В бенчмарке AnTuTu аппарат набирает 2,79 миллиона баллов. Результат теста Geekbench 6 составляет 2670 очков в одноядерном и 8539 в многоядерном режимах.

Правда, под длительной нагрузкой чип плавно снижает частоты для контроля температуры, что выявил троттлинг-тест. Аппарат функционирует под управлением ОС Android 16 с оболочкой HyperOS 3. Крупные обновления ОС будут приходить 4 года, патчи безопасности — 6 лет.

Основная камера использует 50-Мп сенсор Light Fusion 600 с системой оптической стабилизации (OIS). Она делает детализированные снимки при любом освещении и обеспечивает качественное двукратное цифровое приближение. Дополнительно установлен 8-Мп ультраширокоугольный объектив с фиксированным фокусом. Фронтальная камера на 20 Мп получила более широкий угол обзора. Основной модуль записывает стабилизированное видео в формате 4K при 60 кадрах в секунду.

В целом фотосъемка радует, если ограничиваться главным модулем. Сверхширик используется довольно посредственный.

Poco X8 Pro Max Фото: gsmarena.com

Автономность и зарядка

Аккумулятор емкостью 8500 мАч стал главной фишкой Poco X8 Pro Max. Это выдающаяся цифра, превосходящая показатели прошлых моделей и большинства конкурентов. В тестах издания смартфон проработал 25 часов 22 минуты, заняв второе место во всем рейтинге сайта. Это почти вдвое превосходит время популярного среднебюджетника Poco X7 Pro.

Батарея поддерживает фирменную зарядку мощностью 100 Вт. Адаптер в комплекте отсутствует, поэтому придется докупать блок Xiaomi HyperCharge отдельно, чтобы получить предельную скорость подпитки. Восполнение энергии от 0 до 37% занимает 15 минут. За полчаса заряд достигает 65%. Полная зарядка требует 52 минуты времени. Предусмотрена функция реверсивной проводной зарядки мощностью 27 Вт.

Подытоживая, журналисты называют Poco X8 Pro Max сильным предложением в своей нише с уникальными достоинствами и минимумом компромиссов. Новинка вновь оправдывает репутацию бренда Poco — ценность у смартфона за свою стоимость гораздо выше, чем у большинства аналогов вроде середняков Samsung.

Из главных плюсов — впечатляющая автономность, высокая производительность, яркий и качественный экран с 12-битной матрицей, высоким значением ШИМ для защиты глаз и HDR. Камеры достаточно хорошие, во всяком случае основной 50-Мп модуль. Не хватает, конечно, телефото для оптического зума, но 2-кратное цифровое приближение отрабатывает достойно. Широкоугольная камера добавлена "для галочки", поэтому от нее не стоит ждать многого. В остальном телефон высоко оценивают эксперты.

Цена в Украине составляет от 22 999 грн (12/256 ГБ).

