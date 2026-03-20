Який смартфон міцніший: iPhone 17 Pro Max і Samsung Galaxy S26 Ultra порівняли в дроп-тесті (відео)

Експерти з каналу PhoneBuff перевірили смартфони iPhone 17 Pro Max і Samsung Galaxy S26 Ultra на стійкість до падінь. Гаджети скидали на аркуш наждачного паперу для точної імітації текстури асфальту.

Цього року компанія Samsung відмовилася від титану на користь алюмінієвої рамки, знизивши вагу телефону на 4 грами. Задня панель Galaxy S26 Ultra покрита склом Gorilla Victus, а дисплей захищений склом Gorilla Armor, повідомляє PhoneBuff.

Падіння на задню панель і кути

Перший етап тестування передбачав падіння на спинку. Заднє скло тріснуло в обох апаратів. Камери Galaxy S26 Ultra зазнали сильної шкоди: на ширококутному об'єктиві з'явилася тріщина, скло телеоб'єктива розбилося. Модулі продовжили працювати, але на знімках виникли відблиски. Блок камер iPhone 17 Pro Max залишився цілим.

Падіння на кут з висоти один метр залишило потертості на алюмінієвих рамках пристроїв. На корпусі смартфона Apple утворилася видима вм'ятина. Рамка телефону Samsung перенесла цей удар краще.

Пошкодження екранів і відмова датчиків

Третій раунд складався з падіння дисплеєм донизу. Екрани обох смартфонів розбилися. Пошкодження скла на Galaxy S26 Ultra виявилися менш масштабними. Сітка тріщин на дисплеї iPhone досягла зони фронтальної камери, спричинивши оптичні спотворення.

Падіння на спинку з висоти 1,5 метра погіршило стан задніх панелей. Через нову тріщину на екрані перестав працювати сканер відбитків пальців смартфона Samsung. Датчик Face ID в апараті Apple продовжив функціонувати без помилок.

Підсумки тесту

Удар кутом з висоти 1,5 метра не приніс критичних руйнувань жодному з пристроїв. Завершальне падіння екраном донизу з тієї ж висоти призвело до сильного розростання сітки тріщин. Модуль Face ID зберіг працездатність попри розбите скло над ним.

З пошкодженого телеоб'єктива Galaxy S26 Ultra почали випадати осколки. Це створило ризик отримання порізів під час використання телефону. За підсумками шести етапів дроп-тесту смартфон iPhone 17 Pro Max набрав більше балів і здобув перемогу завдяки збереженню працездатності камер і біометричного датчика.

Переможець дроп-тесту: iPhone 17 Pro Max

