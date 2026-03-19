"Я был очарован": эксперт посоветовал более дешевую альтернативу смартфонам Samsung и Apple (фото)

Компания ZTE представила на выставке MWC 2026 смартфон Nubia Z80 Ultra, который получил отличные характеристики и нестандартный дизайн.

Стартовая цена ZTE Nubia Z80 Ultra с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти составляет 829 долларов, что дешевле, чем флагманы с аналогичными характеристиками, такие как Samsung Galaxy S26 Ultra. Первыми впечатлениями от данного устройства поделился обозреватель технологий Том Бедфорд в статье для Android Police.

Как отмечает эксперт, Nubia Z80 Ultra на выставке MWC 2026 выделялся среди других смартфонов. На стенде был представлен вариант "Звездная ночь", вдохновленный одноименной картиной Винсента ван Гога. Эта версия украшена несколькими закрученными галактиками, как на знаменитом полотне, и блестит на свету благодаря отражающему покрытию.

ZTE Nubia Z80 Ultra в варианте "Звездное небо" Фото: Android Police

Я был очарован внешним видом ZTE Nubia Z80 Ultra. Это именно то устройство, которое я бы с удовольствием взял с собой, положил на стол в баре и наблюдал, как у всех поднимаются брови. Такая реакция — один из моих любимых моментов в тестировании техники", — признался Бедфорд.

ZTE Nubia Z80 Ultra в белом цвете Фото: Android Police

Для поклонников более сдержанного дизайна Nubia Z80 Ultra доступен в черном и белом цветах. ZTE также продает чехлы для своих телефонов, которые имитируют существующие дизайны.

Какой бюджетный смартфон выбрать в 2026 году: Nothing Phone 4a против Motorola Edge 70

Что касается характеристик, Nubia Z80 Ultra получил чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор емкостью 7200 мАч, проводную и беспроводную зарядку мощностью 80 Вт, три задние камеры (основная 50 МП, сверхширокоугольная 50 МП, перископная 64 МП с 2,7-кратным зумом), фронтальную камеру под дисплеем, 6,85-дюймовый AMOLED-экран и уровень защиты IP68/69.

"Если вам надоела старая дихотомия "Samsung или Apple", это, безусловно, третий вариант", — подытожил эксперт.

Напомним, Samsung собирается выпустить новую волну смартфонов среднего класса и Fan Edition: Galaxy S26 FE, Galaxy M47 5G и Galaxy F70 Pro 5G.

Фокус также сообщал, что некоторые смартфоны серии Huawei Mate 80 поддерживают инновационную функцию Smart Grip, которой пока нет ни у одного конкурента.