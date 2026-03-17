iPhone и Samsung на такое не способны: новинки Huawei получили впечатляющую функцию

Большинство моделей флагманской серии Huawei Mate 80 поддерживают инновационную функцию Smart Grip на базе искусственного интеллекта (ИИ), которой пока нет ни у одного конкурента.

Технология Smart Grip использует датчики, которые в режиме реального времени определяют, как вы держите смартфон. Эксперт портала PhoneArena Алан Фридман объяснил, какие возможности открывает эта функция.

Например, при поступлении уведомлений и входящих звонков смартфоны способны определить, в какой руке пользователь держит телефон и где находится его большой палец. Поэтому кнопка "Ответить/Отклонить" скользит по экрану, располагаясь прямо под пальцем. Это особенно актуально для смартфонов с большими экранами.

"Подумайте об этом. Больше не нужно пытаться протянуть палец, чтобы дотянуться до неудобно расположенной кнопки. Теперь кнопка сама идет к вам", — подчеркнул Фридман.

Более того, смартфон мгновенно определяет, является ли пользователь левшой или правшой, чтобы автоматически адаптировать интерфейс в соответствии с доминирующей рукой.

Функция Smart Grip доступна на следующих телефонах Huawei:

Huawei Mate 80 Pro;

Huawei Mate 80 Pro Max;

Huawei Mate 80 RS.

Как объясняет эксперт, глазами системы Smart Grip является 3D-датчик времени полета (ToF). Он излучает луч инфракрасного света, распространяющийся со скоростью света, но невидимый для человеческого глаза. Луч отражается от цели, в процессе чего измеряется время, необходимое для возвращения к датчику. С помощью этой информации ИИ рассчитывает расстояние от камеры до цели.

Вся обработка данных для этой функции осуществляется благодаря процессорам Kirin 9030 и 9030 Pro, разработанным Huawei и изготовленным SMIC.

Напомним, будущий OnePlus 16 может похвастаться отличной производительностью и улучшенной камерой.

Фокус также писал о лучших бюджетных телефонах Android а результатам тестирования в 2026 году.