iPhone и Samsung на такое не способны: новинки Huawei получили впечатляющую функцию
Большинство моделей флагманской серии Huawei Mate 80 поддерживают инновационную функцию Smart Grip на базе искусственного интеллекта (ИИ), которой пока нет ни у одного конкурента.
Технология Smart Grip использует датчики, которые в режиме реального времени определяют, как вы держите смартфон. Эксперт портала PhoneArena Алан Фридман объяснил, какие возможности открывает эта функция.
Например, при поступлении уведомлений и входящих звонков смартфоны способны определить, в какой руке пользователь держит телефон и где находится его большой палец. Поэтому кнопка "Ответить/Отклонить" скользит по экрану, располагаясь прямо под пальцем. Это особенно актуально для смартфонов с большими экранами.
"Подумайте об этом. Больше не нужно пытаться протянуть палец, чтобы дотянуться до неудобно расположенной кнопки. Теперь кнопка сама идет к вам", — подчеркнул Фридман.
Более того, смартфон мгновенно определяет, является ли пользователь левшой или правшой, чтобы автоматически адаптировать интерфейс в соответствии с доминирующей рукой.
Функция Smart Grip доступна на следующих телефонах Huawei:
- Huawei Mate 80 Pro;
- Huawei Mate 80 Pro Max;
- Huawei Mate 80 RS.
Как объясняет эксперт, глазами системы Smart Grip является 3D-датчик времени полета (ToF). Он излучает луч инфракрасного света, распространяющийся со скоростью света, но невидимый для человеческого глаза. Луч отражается от цели, в процессе чего измеряется время, необходимое для возвращения к датчику. С помощью этой информации ИИ рассчитывает расстояние от камеры до цели.
Вся обработка данных для этой функции осуществляется благодаря процессорам Kirin 9030 и 9030 Pro, разработанным Huawei и изготовленным SMIC.
Напомним, будущий OnePlus 16 может похвастаться отличной производительностью и улучшенной камерой.
Фокус также писал о лучших бюджетных телефонах Android а результатам тестирования в 2026 году.