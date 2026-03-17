Лучшие бюджетные телефоны Android: топ-5 моделей по результатам тестирования (фото)
Некоторые недорогие смартфоны предлагают отличное программное обеспечение, приличные камеры, емкие аккумуляторы и даже некоторые флагманские функции.
Технические эксперты Tech Advisor испытали ряд бюджетных смартфонов Android, определив лучшие модели в 2026 году.
Ничего CMF Phone 2 Pro
Nothing CMF Phone 2 Pro получил звание лучшего бюджетного смартфона в целом. В Украине он стоит от 11 445 до 15 067 гривен.
Этот смартфон Nothing предлагает нестандартный дизайн с модульными аксессуарами, которые крепятся болтами, удобное программное обеспечение, улучшенные камеры, три года обновлений ОС Android и шесть лет патчей безопасности.
Плюсы Nothing CMF Phone 2 Pro:
- неплохие камеры:
- яркий дисплей;
- поддержка NFC.
Минусы Nothing CMF Phone 2 Pro:
- степень защиты только IP54;
- относительно непродолжительная поддержка ПО.
Samsung Galaxy A17 5G
Лучшим бюджетным смартфоном Samsung по версии издания стал Galaxy A17 5G. Цена этого устройства в Украине колеблется в пределах от 7 425 до 8 469 гривен.
Этот недорогой телефон может похвастаться достаточно изящным интерфейсом и длительным временем поддержки. Samsung обещает целых шесть лет обновлений с момента запуска, что делает этот смартфон удивительно долговечным.
Плюсы Samsung Galaxy A17 5G:
- дизайн;
- длительная поддержка ПО;
- большой, яркий экран;
- плавный интерфейс.
Минусы Samsung Galaxy A17 5G;
- почти идентичен своему предшественнику;
- нечеткие вторичные камеры.
OnePlus Nord CE 5
OnePlus Nord CE 5 сейчас является лучшим недорогим смартфоном для поклонников функций искусственного интеллекта (ИИ). В зависимости от продавца и конфигурации памяти его цена составляет от 12 236 до 18 085 гривен.
Как отмечают в издании, этот бюджетный телефон выглядит как более премиальное устройство и может похвастаться защитой от пыли и воды по стандарту IP65. Однако основным его преимуществом является превосходная производительность, обеспеченная чипом MediaTek Dimensity 8350 Apex от Snapdragon.
Плюсы OnePlus Nord CE 5:
- дизайн и качество сборки;
- функционал;
- быстрая зарядка.
Минусы OnePlus Nord CE 5:
- динамик;
- тактильная чувствительность;
- качество фото при слабом освещении.
Motorola Edge 60 Fusion
Смартфон Motorola Edge 60 Fusion получил от экспертов награду за лучший дизайн в бюджетном сегменте. Его цена в Украине составляет от 11 190 до 13 999 гривен.
Кроме премиального корпуса с веганской кожаной подкладкой, Edge 60 Fusion предлагает устойчивость к воде и пыли по стандартам IP68 и IP69, и качественный 6,67-дюймовый изогнутый дисплей.
Плюсы Motorola Edge 60 Fusion:
- дизайн;
- качество дисплея;
- хорошо защищенный корпус;
- хорошая производительность основной камеры.
Минусы Motorola Edge 60 Fusion:
- изогнутый дисплей не очень подходит для геймеров;
- некоторые проблемы с производительностью;
- только 3 года обновлений ПО.
Samsung Galaxy A25 5G
Samsung Galaxy A25 5G предлагает лучшие камеры среди протестированных бюджетных смартфонов. Цена этого устройства в Украине колеблется в пределах 8 400 — 9 900 гривен.
За эти деньги Galaxy A25 5G предлагает улучшенную 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и стереодинамики. Смартфон также получил дисплей с частотой обновления 120 Гц и чипсет Samsung Exynos 1280.
Плюсы Samsung Galaxy A25 5G:
- великолепный экран;
- длительная поддержка ПО;
- длительное время работы от батареи;
- приличная производительность камеры.
Минусы Samsung Galaxy A25 5G:
- недостаточно защищенный корпус;
- противоречивый дизайн задней панели.
Напомним, эксперт раскрыл способы улучшить производительность смартфонов Google Pixel.
Фокус также писал о 5 лучших смартфонах Samsung в 2026 году на разный бюджет.