Лучшие бюджетные телефоны Android: топ-5 моделей по результатам тестирования (фото)

Некоторые недорогие смартфоны предлагают отличное программное обеспечение, приличные камеры, емкие аккумуляторы и даже некоторые флагманские функции.

Технические эксперты Tech Advisor испытали ряд бюджетных смартфонов Android, определив лучшие модели в 2026 году.

Ничего CMF Phone 2 Pro

Nothing CMF Phone 2 Pro получил звание лучшего бюджетного смартфона в целом. В Украине он стоит от 11 445 до 15 067 гривен.

Этот смартфон Nothing предлагает нестандартный дизайн с модульными аксессуарами, которые крепятся болтами, удобное программное обеспечение, улучшенные камеры, три года обновлений ОС Android и шесть лет патчей безопасности.

Плюсы Nothing CMF Phone 2 Pro:

неплохие камеры:

яркий дисплей;

поддержка NFC.

Минусы Nothing CMF Phone 2 Pro:

степень защиты только IP54;

относительно непродолжительная поддержка ПО.

Відео дня

Samsung Galaxy A17 5G

Лучшим бюджетным смартфоном Samsung по версии издания стал Galaxy A17 5G. Цена этого устройства в Украине колеблется в пределах от 7 425 до 8 469 гривен.

Этот недорогой телефон может похвастаться достаточно изящным интерфейсом и длительным временем поддержки. Samsung обещает целых шесть лет обновлений с момента запуска, что делает этот смартфон удивительно долговечным.

Плюсы Samsung Galaxy A17 5G:

дизайн;

длительная поддержка ПО;

большой, яркий экран;

плавный интерфейс.

Минусы Samsung Galaxy A17 5G;

почти идентичен своему предшественнику;

нечеткие вторичные камеры.

OnePlus Nord CE 5

OnePlus Nord CE 5 сейчас является лучшим недорогим смартфоном для поклонников функций искусственного интеллекта (ИИ). В зависимости от продавца и конфигурации памяти его цена составляет от 12 236 до 18 085 гривен.

Как отмечают в издании, этот бюджетный телефон выглядит как более премиальное устройство и может похвастаться защитой от пыли и воды по стандарту IP65. Однако основным его преимуществом является превосходная производительность, обеспеченная чипом MediaTek Dimensity 8350 Apex от Snapdragon.

Плюсы OnePlus Nord CE 5:

дизайн и качество сборки;

функционал;

быстрая зарядка.

Минусы OnePlus Nord CE 5:

динамик;

тактильная чувствительность;

качество фото при слабом освещении.

Motorola Edge 60 Fusion

Смартфон Motorola Edge 60 Fusion получил от экспертов награду за лучший дизайн в бюджетном сегменте. Его цена в Украине составляет от 11 190 до 13 999 гривен.

Кроме премиального корпуса с веганской кожаной подкладкой, Edge 60 Fusion предлагает устойчивость к воде и пыли по стандартам IP68 и IP69, и качественный 6,67-дюймовый изогнутый дисплей.

Плюсы Motorola Edge 60 Fusion:

дизайн;

качество дисплея;

хорошо защищенный корпус;

хорошая производительность основной камеры.

Минусы Motorola Edge 60 Fusion:

изогнутый дисплей не очень подходит для геймеров;

некоторые проблемы с производительностью;

только 3 года обновлений ПО.

Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A25 5G предлагает лучшие камеры среди протестированных бюджетных смартфонов. Цена этого устройства в Украине колеблется в пределах 8 400 — 9 900 гривен.

За эти деньги Galaxy A25 5G предлагает улучшенную 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и стереодинамики. Смартфон также получил дисплей с частотой обновления 120 Гц и чипсет Samsung Exynos 1280.

Плюсы Samsung Galaxy A25 5G:

великолепный экран;

длительная поддержка ПО;

длительное время работы от батареи;

приличная производительность камеры.

Минусы Samsung Galaxy A25 5G:

недостаточно защищенный корпус;

противоречивый дизайн задней панели.

Напомним, эксперт раскрыл способы улучшить производительность смартфонов Google Pixel.

Фокус также писал о 5 лучших смартфонах Samsung в 2026 году на разный бюджет.