Старый смартфон будет работать как новый: эксперт назвал недооцененные настройки на Google Pixel

Смартфоны Google Pixel могут значительно замедлиться после нескольких лет использования, однако ряд простых лайфхаков способны вернуть их к жизни.

Вместо того, чтобы искать замену своему старому смартфону Google Pixel, эксперт портала Android Police Партх Шах советует сначала поэкспериментировать с настройками.

Включите "Режим защитного экрана"

Защитная пленка, как правило, притупляет чувствительность дисплея, замедляя реакцию смартфона на прикосновения. Эту проблему на Google Pixel можно решить следующим образом: перейти в меню "Настройки" > "Дисплей" > включить "Режим защитного экрана".

"После того как я включил "Режим защитного экрана", разница была как день и ночь. Каждое нажатие ощущалось четким и мгновенным", — поделился Шах.

Эксперт также отметил, что этот режим можно использовать и без защитной пленки. В таком случае интерфейс станет чувствительным даже к легчайшему прикосновению.

Відео дня

Включите "Проведение пальцем вверх для начала поиска"

Большинство владельцев смартфонов Pixel проводят пальцем вверх, чтобы открыть панель приложений, а затем касаются строки поиска вверху, чтобы начать печатать.

На первый взгляд, это не занимает много времени, однако одна настройка может оптимизировать этот процесс. Речь идет об опции "Всегда показывать клавиатуру". Это позволит делать всего один шаг вместо упомянутых двух.

Чтобы включить эту опцию, нужно перейти в "Настройки главного экрана" > "Настройки поиска" > включить переключатель "Проведение пальцем вверх для начала поиска".

Отключите "Лучший кадр"

Функция "Лучший кадр" позволяет смартфонам Pixel записывать крошечные фрагменты видео для каждой фотографии, чтобы пользователи могли выбрать идеальный кадр позже. Однако, по словам эксперта, отключение "Лучшего кадра" значительно ускорило работу смартфона.

"Это был тихий убийца для быстрой работы моего Pixel", — подчеркнул эксперт.

Освободите память

Шах признался, что раньше просто игнорировал оповещение "Память почти заполнена" на своем Pixel, считая, что процессор достаточно мощный, чтобы справиться с захламленным диском. Однако заполнение хранилища на 80% или 90% значительно влияло на всю систему.

Важно

В конце концов он начал использовать опцию "Освободить место" в меню "Хранилище". Она перенаправляет пользователя непосредственно в программу "Файлы", где можно быстро принять необходимые меры для освобождения места.

"Избавление от цифрового мусора не только освободило мне больше места для фотографий; это заметно вернуло мой телефон к жизни. Программы запускались быстрее, камера реагировала лучше, и то ощущение тяжести, которое было с ОС, исчезло", — отметил автор.

Включите адаптивное подключение

По словам эксперта, когда-то он постоянно включал и выключал Wi-Fi и мобильные данные, пытаясь немного улучшить производительность смартфона. Как оказалось, это заставляло устройство Pixel работать больше, чем нужно. Гораздо лучшим решением будет адаптивное подключение.

"Вы можете представить это как умную передачу для радио вашего телефона. Она переключается между мобильными данными и Wi-Fi соединениями в зависимости от ситуации", — пояснил Шах.

