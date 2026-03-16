Google Pixel 10a глазами экспертов: стоит ли покупать смартфон по результатам тестов (фото)

Смартфон Google Pixel 10a позиционируется как доступная альтернатива флагманской линейке бренда и прямой конкурент iPhone 17e. Выясняем, как показал себя аппарат на практике и в тестах.

Детальный обзор новинки приводят эксперты GSMArena. Измерили показатели дисплея, автономности и вычислительной мощности. Вывод почти однозначен — телефон мало чем отличается от прошлогоднего 9a, но стоит значительно дороже.

Тесты дисплея

Смартфон оснащен 6,3-дюймовым экраном P-OLED с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц. Характеристики матрицы полностью идентичны предшественнику, однако Google заявила о повышении яркости.

Лабораторные замеры это подтвердили. В ручном режиме максимальная яркость составила 1308 нит. В автоматическом режиме (HBM) показатель достиг 2169 нит, а пиковая кратковременная яркость на 10-процентной площади приблизилась к 2900 нитам. Минимальная яркость белого поля составила всего 1,7 нит.

Матрица поддерживает HDR10+ и новую функцию Adaptive Tone (аналог True Tone от Apple), которая подстраивает цветовую температуру под внешнее освещение. Частота обновления ограничена базовым переключателем "Smooth display" (60 или 120 Гц) без гибких настроек. В целом дисплей хороший, яркий и относительно компактный.

Дисплей Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Автономность и скорость зарядки

Емкость батареи осталась прежней — 5100 мАч. Несмотря на это, Pixel 10a продемонстрировал впечатляющий прирост автономности. В стандартизированном тесте активного использования (Active Use Score) смартфон продержался 15 часов 13 минут, существенно обогнав Pixel 9a (12:42) и базовый iPhone 16e (11:53). Эксперты связывают такой результат с применением более энергоэффективной OLED-панели.

Мощность проводной зарядки увеличилась с 23 Вт до 30 Вт (беспроводной — с 7,5 Вт до 10 Вт). Тест с применением фирменного 30-ваттного адаптера показал следующие результаты:

15 минут — 29% заряда;

30 минут — 52% заряда;

Полная зарядка (от 0 до 100%) заняла 1 час 29 минут.

Производительность в бенчмарках

Аппаратной основой служит двухлетний процессор Tensor G4 в связке с 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X. Единственным отличием от чипа в Pixel 9a стала слегка разогнанная частота графического ядра Mali-G715 MC7 (с 890 до 940 МГц).

Результаты в синтетических тестах оказались относительно скромными для 2026 года: В бенчмарке AnTuTu v11 смартфон набрал 1 523 637 баллов. Для сравнения: Galaxy S25 (Snapdragon 8 Elite) выдает более 3,1 млн баллов, а субфлагман Xiaomi 15T Pro (Dimensity 9400+) — почти 2,8 млн баллов.

При стресс-тестах процессор и графика сбрасывают частоты (троттлинг) до 70% от максимума. Корпус нагревается, но не становится критически горячим. Эксперты отмечают, что несмотря на низкие цифры в бенчмарках, в повседневных задачах, играх и ИИ-сценариях смартфон работает плавно и стабильно.

Камера Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Вердикт обозревателей

Специалисты похвалили Pixel 10a за эргономичность, яркий экран, рекордную для серии автономность и высокое качество снимков (48 Мп основная + 13 Мп ультраширокоугольная камеры). Отдельно отмечена "чистая" ОС Android 16 с семью годами обновлений и расширенным пакетом ИИ-функций Gemini.

Главным недостатком названа ценовая политика. При стартовой цене в 549 евро за базовую версию (128 ГБ), Pixel 10a практически лишен аппаратных улучшений по сравнению с Pixel 9a, который сейчас стоит на 200 евро дешевле. Эксперты резюмируют: новинка станет отличным выбором для владельцев старых моделей (Pixel 6 или 7), однако покупателям, ищущим оптимальное соотношение цены и характеристик, стоит присмотреться к подешевевшему Pixel 9a или смартфонам конкурентов.

