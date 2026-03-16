"Это телефон для бабушки": бюджетный iPhone 17e назвали переоцененным (опрос)

Apple iPhone 17e позиционируется как бюджетный смартфон, однако его стартовая цена все еще составляет почти 600 долларов.

Недавний опрос GSMArena показал, что лишь 10% респондентов готовы купить iPhone 17e. Еще около 5% решится на покупку только тогда, когда смартфон получит достаточно хороших отзывов.

Более 30% читателей признались, что вообще не планируют покупать iPhone. Еще 30% ищут новый iPhone, но хотят более премиальную модель, чем iPhone 17e.

Эксперты портала объясняют это тем, что несмотря на начальную цену в 599 долларов, Phone 17e имеет много недостатков. Смартфон получил всего одну камеру на задней панели, а наличие большого выреза на дисплее с частотой обновления 60 Гц создает впечатление, что устройство дешевле, чем оно есть на самом деле.

"Некоторые комментаторы говорят, что это телефон для бабушки или для маленького ребенка, другие же возражают, что он слишком дорогой для 12-летнего ребенка. Возможно, им лучше подойдет дешевый телефон на Android", — отмечают в издании.

Стоит отметить, что Phone 17e предлагает по меньшей мере 256 ГБ памяти, что добавляет ему привлекательности. Однако его проблема заключается в том, что доплатив 200 долларов, можно получить лучший во всех отношениях iPhone 17.

"Сейчас 200 долларов — это много денег, но если вы уже готовы заплатить 600 долларов, то заплатить 800 долларов за лучший телефон вполне возможно", — отметили эксперты.

