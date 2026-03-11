В сеть слили подробности о следующем iPhone 18 Pro: есть плохие и хорошие новости

Последняя утечка информации указывает на то, что iPhone 18 Pro может выглядеть практически неизменным, по сравнению со своим предшественником.

iPhone 18 Pro, вероятно, получит экран в форме острова и дизайн Face ID, подобный iPhone 17 Pro. Об этом пишет авторитетный инсайдер Digital Chat Station в своем блоге на Weibo.

По данным информатора, компания решила оставить подэкранный Face ID для следующего поколения своих флагманов. Зато iPhone 18 Pro сможет похвастаться изменениями в аппаратном обеспечении.

Как отмечает PhoneArena, ранее ходили слухи, что Apple может переосмыслить Dynamic Island на будущем iPhone 18 Pro, чтобы обеспечить почти полноэкранный опыт. Однако, новая утечка указывает на то, что этого не произойдет.

Поскольку iPhone 18 Pro, похоже, будет выглядеть почти аналогично iPhone 17 Pro, бренд будет делать ставку на внутренние изменения. Digital Chat Station утверждает, что новый смартфон может получить чипсет A20 Pro, систему обработки изображений с большой диафрагмой, а также аккумулятор емкостью более 5 000 мАч.

"Кажется, у него достаточно преимуществ", — заметил инсайдер.

Напомним, Apple собирается выпустить суперпремиальную серию гаджетов, в которую войдут новые AirPods, iPhone и MacBook.

Фокус также писал о компромиссах, на которые пришлось пойти Apple ради снижения стоимости бюджетного ноутбука MacBook Neo.