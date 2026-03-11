"Возможно, он слишком дешевый": эксперт выяснил, на чем сэкономила Apple в MacBook Neo (видео)

Ради снижения стоимости бюджетного ноутбука MacBook Neo производителю пришлось пойти на компромиссы. Вскрытие корпуса подтвердило наличие устаревших портов и отказ от современного трекпада.

Подробный анализ конструкции и внутренних компонентов новинки провел профильный техноблогер Dave2D.

Внутри корпуса находится много свободного пространства. Основную часть объема занимает аккумулятор емкостью 36,5 Вт·ч. Материнская плата получила крошечные размеры, сопоставимые с компонентами для iPhone. Охлаждение у системы полностью пассивное. Оперативная память объемом 8 ГБ и SSD-накопитель намертво припаяны к плате. Поэтому возможность самостоятельной модернизации исключена.

Другой нюанс в том, что в этой модели Apple впервые с 2015 года отказалась от технологии Force Touch с виброоткликом. Ноутбук укомплектован классическим механическим трекпадом. Сенсорная панель установлена на металлической пластине с центральным контактом и пружинами. Это решение сильно удешевило производство. При этом сохранилась возможность клика в любой точке поверхности.

Відео дня

Dave2D разбирает MacBook Neo и поясняет детали конструкции

Блок интерфейсов урезан и смещен на левую грань. Производитель убрал магнитный коннектор MagSafe. Пользователю доступны только два разъема Type-C, причем при подключении зарядного кабеля остается лишь один свободный слот. Левый порт поддерживает стандарт USB 3, а вот правый интерфейс работает по устаревшему протоколу USB 2. Также выяснилось, что восполнение заряда батареи происходит сравнительно медленно.

Крупные динамики размещены по углам корпуса. Качество звука, увы, является низким из-за почти полного отсутствия басов. А вот ремонтопригодность некоторых узлов оказалась высокой. Батарея, блок портов и трекпад зафиксированы крупными винтами и легко извлекаются. В ходе дополнительных тестов в утилите Blackmagic Disk Speed Test блогер выявил сильную экономию на SSD-накопителе. Скорость чтения составила 1591,2 МБ/с, а записи — 1574,2 МБ/с, что соответствует устаревшему стандарту PCIe 2.0.

Для сравнения, накопитель MacBook Air на базе процессора M5 демонстрирует результаты на 316,6% выше, и даже самые медленные версии 13-дюймового MacBook Air превосходят новинку. Сочетание медленного диска и малого объема оперативной памяти ограничивает возможности лэптопа базовыми повседневными задачами, исключая работу с ресурсоемкими проектами.

Студенческая цена MacBook Neo в США составляет 500 долларов. В целом блогер считает устройство отлично спроектированным для этого бюджета. Однако нерасширяемые 8 ГБ ОЗУ приведут к быстрому устареванию ноутбука. Покупателям с более гибким бюджетом рекомендуется рассмотреть к покупке восстановленные MacBook Air на чипе M4.

Ранее сообщалось, что самый дешевый ноутбук Apple прошел тест на производительность. Бюджетный Apple MacBook Neo появился на сайте бенчмаркинга, что дало будущим пользователям представление о его реальной производительности.

Также Фокус писал, что эксперты испытали новейший ноутбук Samsung. Компания Samsung вскоре выпустит 16-дюймовый ноутбук Galaxy Book6 Ultra, который составит конкуренцию Apple MacBook Pro 16.