"Можливо, він занадто дешевий": експерт з'ясував, на чому заощадила Apple у MacBook Neo (відео)

Заради зниження вартості бюджетного ноутбука MacBook Neo виробникові довелося піти на компроміси. Розтин корпусу підтвердив наявність застарілих портів і відмову від сучасного трекпада.

Докладний аналіз конструкції і внутрішніх компонентів новинки провів профільний техноблогер Dave2D.

Усередині корпусу знаходиться багато вільного простору. Основну частину обсягу займає акумулятор ємністю 36,5 Вт-год. Материнська плата отримала крихітні розміри, порівнянні з компонентами для iPhone. Охолодження у системи повністю пасивне. Оперативна пам'ять об'ємом 8 ГБ і SSD-накопичувач намертво припаяні до плати. Тому можливість самостійної модернізації виключена.

Інший нюанс у тому, що в цій моделі Apple вперше з 2015 року відмовилася від технології Force Touch з вібровідгуком. Ноутбук укомплектований класичним механічним трекпадом. Сенсорна панель встановлена на металевій пластині з центральним контактом і пружинами. Це рішення сильно здешевило виробництво. При цьому збереглася можливість кліка в будь-якій точці поверхні.

Dave2D розбирає MacBook Neo і пояснює деталі конструкції

Блок інтерфейсів урізаний і зміщений на ліву грань. Виробник прибрав магнітний конектор MagSafe. Користувачеві доступні тільки два роз'єми Type-C, причому при підключенні зарядного кабелю залишається лише один вільний слот. Лівий порт підтримує стандарт USB 3, а ось правий інтерфейс працює за застарілим протоколом USB 2. Також з'ясувалося, що заповнення заряду батареї відбувається порівняно повільно.

Великі динаміки розміщені по кутах корпусу. Якість звуку, на жаль, є низькою через майже повну відсутність басів. А ось ремонтопридатність деяких вузлів виявилася високою. Батарея, блок портів і трекпад зафіксовані великими гвинтами і легко витягуються. Під час додаткових тестів в утиліті Blackmagic Disk Speed Test блогер виявив сильну економію на SSD-накопичувачі. Швидкість читання склала 1591,2 МБ/с, а запису — 1574,2 МБ/с, що відповідає застарілому стандарту PCIe 2.0.

Для порівняння, накопичувач MacBook Air на базі процесора M5 демонструє результати на 316,6% вищі, і навіть найповільніші версії 13-дюймового MacBook Air перевершують новинку. Поєднання повільного диска і малого об'єму оперативної пам'яті обмежує можливості лептопа базовими повсякденними завданнями, виключаючи роботу з ресурсномісткими проектами.

Студентська ціна MacBook Neo у США становить 500 доларів. Загалом блогер вважає пристрій відмінно спроектованим для цього бюджету. Однак нерозширювані 8 ГБ ОЗП призведуть до швидкого старіння ноутбука. Покупцям із гнучкішим бюджетом рекомендується розглянути до покупки відновлені MacBook Air на чипі M4.

