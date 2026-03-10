Суперпремиальные iPhone, MacBook и AirPods: Apple выпустит еще более дорогой сегмент гаджетов

Компания Apple собирается расширить свою линейку премиальных продуктов, в частности добавив складной iPhone, MacBook с сенсорным экраном и AirPods с камерами для распознавания жестов и окружающей среды.

Apple, вероятно, хочет создать новую, еще более дорогую категорию своих устройств. Эти продукты не обязательно обозначены как Ultra, однако они знаменуют собой значительное смещение в сторону более высоких цен, пишет Bloomberg.

Например, будущий складной iPhone будет иметь начальную цену примерно 2000 долларов. Не исключено, что Apple в конце концов назовет этот смартфон Ultra, хотя бренд также мог бы использовать более традиционное название Fold.

Следующее поколение AirPods от Apple с камерами компьютерного зрения для передачи данных визуального интеллекта Siri, вероятно, также будет стоить дороже текущих AirPods Pro. Поскольку название AirPods Max уже используется, компания вполне может назвать новые наушники AirPods Ultra.

Следующий премиальный MacBook Pro от Apple будет иметь сенсорный OLED-дисплей, что точно повлияет на его цену. Ранее цена iPad выросла примерно на 20% после перехода на OLED, а аналогичное изменение для iPhone в 2017 году впервые подняло базовую цену до 1000 долларов.

В то же время недавно выпущенный Studio Display получил приставку XDR, а не Ultra. Таким образом Apple, вероятно, хотела подчеркнуть технологичность продукта, однако тенденция здесь аналогичная — компания добавила в линейку более дорогую модель.

Как отмечают в издании, бренд не внедряет совершенно новые продукты, а берет проверенные и распределяет их по разным ценовым категориям, чтобы захватить как можно большую долю рынка. Учитывая это, эксперты предполагают, что другие гаджеты Apple также выйдут в суперпремиальных вариантах, включая iPad и iMac.

Напомним, Apple недавно представила MacBook Neo, который стал самым дешевым ноутбуком в истории бренда.

Фокус также сообщал, что Apple официально анонсировала бюджетный iPhone 17e, стартовая цена которого составляет 599 долларов.