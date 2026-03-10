Суперпреміальні iPhone, MacBook та AirPods: Apple випустить ще дорожчий сегмент гаджетів

Компанія Apple збирається розширити свою лінійку преміальних продуктів, зокрема додавши складаний iPhone, MacBook з сенсорним екраном та AirPods з камерами для розпізнавання жестів і навколишнього середовища.

Apple, ймовірно, хоче створити нову, ще дорожчу категорію своїх пристроїв. Ці продукти не обов’язково позначені як Ultra, однак вони знаменують собою значний зсув у бік вищих цін, пише Bloomberg.

Наприклад, майбутній складаний iPhone матиме початкову ціну приблизно 2000 доларів. Не виключено, що Apple зрештою назве цей смартфон Ultra, хоча бренд також міг би використовувати більш традиційну назву Fold.

Наступне покоління AirPods від Apple з камерами комп'ютерного зору для передачі даних візуального інтелекту Siri, ймовірно, також буде коштувати дорожче за поточні AirPods Pro. Оскільки назва AirPods Max вже використовується, компанія цілком може назвати нові навушники AirPods Ultra.

Наступний преміальний MacBook Pro від Apple матиме сенсорний OLED-дисплей, що точно вплине на його ціну. Раніше ціна iPad зросла приблизно на 20% після переходу на OLED, а аналогічна зміна для iPhone у 2017 році вперше підняла базову ціну до 1000 доларів.

Водночас нещодавно випущений Studio Display отримав приставку XDR, а не Ultra. Таким чином Apple, ймовірно, хотіла підкреслити технологічність продукту, однак тенденція тут аналогічна — компанія додала до лінійки дорожчу модель.

Як зазначають у виданні, бренд не впроваджує абсолютно нові продукти, а бере перевірені та розподіляє їх по різних цінових категоріях, щоб захопити якомога більшу частку ринку. Зважаючи на це, експерти припускають, що інші гаджети Apple також вийдуть у суперпреміальних варіантах, включаючи iPad та iMac.

Нагадаємо, Apple нещодавно представила MacBook Neo, який став найдешевшим ноутбуком в історії бренду.

Фокус також повідомляв, що Apple офіційно анонсувала бюджетний iPhone 17e, стартова ціна якого становить 599 доларів.