"Найкраща альтернатива AirPods": експерт порадив чудові дешевші навушники (фото)

Бездротові навушники Huawei FreeBuds Pro 5 пропонують дуже хороший звук, зручні у носінні та оснащені низкою передових функцій, що робить їх достойними конкурентами AirPods Pro від Apple.

Враженнями від використання навушників Huawei FreeBuds Pro 5 поділився оглядач техніки Мар'ян Славов у своїй статті для PhoneArena.

Дизайн

Huawei FreeBuds Pro 5 Фото: Phone Arena

За словами експерта, Huawei FreeBuds Pro 5 виглядають і відчуваються преміально. Навушники мають витончений, ергономічний дизайн та надійно сидять у вухах. Сертифікація також IP57 означає, що вони надійно захищені від поту та пилу.

"Я пробіг кілька 5 км у стабільному темпі 4 хвилини 30 секунд/км без проблем. Для занять бадмінтоном менші наконечники покращили стабільність", — розповів Славов.

Чохол FreeBuds Pro 5 трохи менший, ніж у попереднього покоління. Світлодіодне кільце на передній панелі показує стан зарядки, а непомітна бічна кнопка відповідає за сполучення та скидання налаштувань.

Відео дня

Функціонал

Як зазначає оглядач, FreeBuds Pro 5 оснащені низкою цікавих апаратних та програмних аудіофункцій. Наприклад, навушники можуть розпізнавати навколишній звуковий ландшафт і регулювати гучність або еквалайзер для компенсації та забезпечення найкращої якості звуку.

Huawei FreeBuds Pro 5 Фото: Phone Arena

Huawei FreeBuds Pro 5 також розпізнають жести головою. Можна кивнути, щоб прийняти дзвінок, похитати головою, щоб відхилити його, провести пальцем по стволу, щоб регулювати гучність тощо.

Що стосується рівня шумозаглушення, він значно залежить від щільності прилягання. ANC має чотири різні режими, включаючи інтелектуальний двоядерний режим, який базується на оточенні та динамічно регулює рівень шумозаглушення. Також є звичайні режими — "Затишний", "Загальний" та "Ультра".

Якість звуку FreeBuds Pro 5

Huawei FreeBuds Pro 5 Фото: Phone Arena

Славов високо оцінив звучання FreeBuds Pro 5, зазначивши, що Huawei впровадила кілька розумних апаратних технологій. За словами експерта, ці навушники можуть скласти конкуренцію будь-яким AirPods Pro.

Важливо

Дротові навушники знову в тренді: найкращі сучасні смартфони з потрібним роз'ємом (фото)

FreeBuds Pro 5 мають режим подвійного ЦАП, у якому сигнали низьких частот, середніх і високих частот обробляються окремо для обмеження шуму та кросоверу. Це на 200% покращує точність цифрового кросовера та 50% зменшує шум ЦАП.

"Якість чудова в усіх сценаріях", — констатував автор.

Акумулятор

Huawei FreeBuds Pro 5 Фото: Phone Arena

За даними Huawei, FreeBuds Pro 5 можуть працювати до 9 годин на одному заряді з вимкненим ANC, а зарядний футляр додає ще 38 годин. В ходу тестування навушники працювали 6-7 годин з увімкненим ANC та використанням передових функцій, що досить непоганий показник.

Навушники заряджаються до 100% приблизно за півгодини, а кейс пропонує 4-5 зарядок, перш ніж потрібно буде заряджати їх самостійно. Це можна зробити через кабель USB-C або бездротовим способом.

Чи варто купувати Huawei FreeBuds Pro 5

Вартість навушників Huawei FreeBuds 5 в Україні станом на початок 2026 року варіюється в межах 4 330 – 5 999 грн. На думку експерта, це чудове співвідношення ціни та якості. Для порівняння, найновіші AirPods Pro 2 коштують приблизно 8 700 – 9 500 грн.

"Huawei FreeBuds Pro 5 — найкраща альтернатива AirPods Pro для мене", — зазначив Славов.

Нагадаємо, Motorola представила дві нові моделі навушників — Moto Buds 2 та Moto Buds 2 Plus.

Фокус також повідомляв, що Samsung випустила нові бездротові навушники Buds 4 Pro.