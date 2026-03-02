Краще ніж AirPods: нові навушники Samsung приємно здивували за результатами тестування (відео)

Паралельно з лінійкою смартфонів Galaxy S26 дебютували топові бездротові навушники Buds 4 Pro. Це цікава альтернатива популярним AirPods з екосистеми Android.

Авторитетний оглядач Маркес Браунлі після серії тестів дійшов несподіваного висновку: новинка в деяких аспектах перевершує бестселер від Apple, поєднуючи в собі зручність експлуатації та хороший звук.

Покращений дизайн

Samsung переробила зовнішній вигляд пристрою. Кейс квадратної форми має прозору тоновану кришку і приємний магнітний замок. Він підтримує бездротову зарядку і оснащений роз'ємом Type-C. Самі навушники також змінили форму: вони отримали квадратну "ніжку" з матовим металевим покриттям.

Такий форм-фактор виявився вдалим: управління (змахування для зміни гучності і стиснення для перемикання режимів) здійснюється зручно. Головний ергономічний плюс — надійна посадка у вухах навіть під час фізичної активності. Вкладиші захищені від води та пилу за стандартом IP57, проте кейс вологозахисту не має, що блогер назвав єдиним конструктивним недоліком.

Якість звуку та шумозаглушення

Усередині кожного навушника встановлено два драйвери (збільшений сабвуфер і твітер для високих частот), що працюють від індивідуальних підсилювачів. Експерт зазначає, що Buds 4 Pro звучать потужно і чисто, особливо під час активації "Динамічного" пресета еквалайзера, який робить звук більш пробивним. На відміну від громіздких аудіофільських моделей (на кшталт Sony WF-1000XM6), новинка від Samsung пропонує гідну якість звуку в компактному корпусі.

На окрему увагу заслуговує система активного шумозаглушення (ANC). Автор стверджує, що на максимальній потужності вона працює навіть ефективніше, ніж в AirPods Pro, повністю відсікаючи гул двигунів літака або шум вулиці. Режим прозорості також показав себе чудово — голоси звучать природно і без цифрових спотворень.

Примітні й розумні функції шумодава. Якщо в режимі шумозаглушення мікрофони фіксують звук сирени, навушники автоматично пропускають цей звук, щоб убезпечити користувача на вулиці. На початку розмови навушники самі перемикаються в режим прозорості та приглушують музику, а через 10 секунд після закінчення бесіди повертають шумозаглушення.

Взаємодія з технікою

Galaxy Buds 4 Pro перейняли всі особливості екосистемної синхронізації Apple. Вони миттєво перемикаються між пристроями Samsung, підтримують просторове аудіо з відстеженням положення голови (360°), дають змогу відповідати на дзвінки кивком голови та мають функцію пошуку загубленого гаджета. Додатковою перевагою стала наявність спеціального ігрового режиму (з мінімальною затримкою звуку) і багатосмугового еквалайзера у фірмовому додатку. Заявлений час автономної роботи становить 6 годин з увімкненим ANC і 7 годин без нього.

Огляд навушників Samsung Galaxy Buds 4 Pro

Блогер також протестував роботу навушників з iPhone. Вони без проблем підключаються через Bluetooth і зберігають базове управління жестами (контроль гучності, перемикання режимів шумозаглушення), проте користувачі iOS втрачають доступ до тонкого налаштування еквалайзера і оновлень прошивки.

Вартість Samsung Galaxy Buds 4 Pro становить 250 доларів, навушники доступні в трьох колірних варіантах.

