Лучше чем AirPods: новые наушники Samsung приятно удивили по результатам тестирования (видео)

Параллельно с линейкой смартфонов Galaxy S26 дебютировали топовые беспроводные наушники Buds 4 Pro. Это интересная альтернатива популярным AirPods из экосистемы Android.

Авторитетный обозреватель Маркес Браунли после серии тестов пришел к неожиданному выводу: новинка в некоторых аспектах превосходит бестселлер от Apple, сочетая в себе удобство эксплуатации и хороший звук.

Улучшенный дизайн

Samsung переработала внешний вид устройства. Кейс квадратной формы обладает прозрачной тонированной крышкой и приятным магнитным замком. Он поддерживает беспроводную зарядку и оснащен разъемом Type-C. Сами наушники также изменили форму: они получили квадратную "ножку" с матовым металлическим покрытием.

Такой форм-фактор оказался удачным: управление (смахивания для изменения громкости и сжатия для переключения режимов) осуществляется удобно. Главный эргономический плюс — надежная посадка в ушах даже во время физической активности. Вкладыши защищены от воды и пыли по стандарту IP57, однако кейс влагозащиты не имеет, что блогер назвал единственным конструктивным недостатком.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro Фото: YouTube

Качество звука и шумоподавление

Внутри каждого наушника установлены два драйвера (увеличенный сабвуфер и твитер для высоких частот), работающие от индивидуальных усилителей. Эксперт отмечает, что Buds 4 Pro звучат мощно и чисто, особенно при активации "Динамического" пресета эквалайзера, который делает звук более пробивным. В отличие от громоздких аудиофильских моделей (вроде Sony WF-1000XM6), новинка от Samsung предлагает достойное качество звука в компактном корпусе.

Отдельного внимания заслуживает система активного шумоподавления (ANC). Автор утверждает, что на максимальной мощности она работает даже эффективнее, чем в AirPods Pro, полностью отсекая гул двигателей самолета или шум улицы. Режим прозрачности также показал себя превосходно — голоса звучат естественно и без цифровых искажений.

Примечательны и умные функции шумодава. Если в режиме шумоподавления микрофоны фиксируют звук сирены, наушники автоматически пропускают этот звук, чтобы обезопасить пользователя на улице. При начале разговора наушники сами переключаются в режим прозрачности и приглушают музыку, а через 10 секунд после окончания беседы возвращают шумоподавление.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro Фото: What Hi-Fi?

Взаимодействие с техникой

Galaxy Buds 4 Pro переняли все особенности экосистемной синхронизации Apple. Они мгновенно переключаются между устройствами Samsung, поддерживают пространственное аудио с отслеживанием положения головы (360°), позволяют отвечать на звонки кивком головы и имеют функцию поиска утерянного гаджета. Дополнительным преимуществом стало наличие специального игрового режима (с минимальной задержкой звука) и многополосного эквалайзера в фирменном приложении. Заявленное время автономной работы составляет 6 часов с включенным ANC и 7 часов без него.

Обзор наушников Samsung Galaxy Buds 4 Pro

Блогер также протестировал работу наушников с iPhone. Они без проблем подключаются по Bluetooth и сохраняют базовое управление жестами (контроль громкости, переключение режимов шумоподавления), однако пользователи iOS лишаются доступа к тонкой настройке эквалайзера и обновлениям прошивки.

Cтоимость Samsung Galaxy Buds 4 Pro составляет 250 долларов, наушники доступны в трех цветовых вариантах.

