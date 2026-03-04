"Лучшая альтернатива AirPods": эксперт посоветовал отличные более дешевые наушники (фото)
Беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro 5 предлагают очень хороший звук, удобные в ношении и оснащены рядом передовых функций, что делает их достойными конкурентами AirPods Pro от Apple.
Впечатлениями от использования наушников Huawei FreeBuds Pro 5 поделился обозреватель техники Марьян Славов в своей статье для PhoneArena.
Дизайн
По словам эксперта, Huawei FreeBuds Pro 5 выглядят и ощущаются премиально. Наушники имеют изящный, эргономичный дизайн и надежно сидят в ушах. Сертификация также IP57 означает, что они надежно защищены от пота и пыли.
"Я пробежал несколько 5 км в стабильном темпе 4 минуты 30 секунд/км без проблем. Для занятий бадминтоном меньшие наконечники улучшили стабильность", — рассказал Славов.
Чехол FreeBuds Pro 5 немного меньше, чем у предыдущего поколения. Светодиодное кольцо на передней панели показывает состояние зарядки, а незаметная боковая кнопка отвечает за сопряжение и сброс настроек.
Функционал
Как отмечает обозреватель, FreeBuds Pro 5 оснащены рядом интересных аппаратных и программных аудиофункций. Например, наушники могут распознавать окружающий звуковой ландшафт и регулировать громкость или эквалайзер для компенсации и обеспечения наилучшего качества звука.
Huawei FreeBuds Pro 5 также распознают жесты головой. Можно кивнуть, чтобы принять звонок, покачать головой, чтобы отклонить его, провести пальцем по стволу, чтобы регулировать громкость и тому подобное.
Что касается уровня шумоподавления, он значительно зависит от плотности прилегания. ANC имеет четыре различных режима, включая интеллектуальный двухъядерный режим, который базируется на окружении и динамически регулирует уровень шумоподавления. Также есть обычные режимы — "Уютный", "Общий" и "Ультра".
Качество звука FreeBuds Pro 5
Славов высоко оценил звучание FreeBuds Pro 5, отметив, что Huawei внедрила несколько умных аппаратных технологий. По словам эксперта, эти наушники могут составить конкуренцию любым AirPods Pro.Важно
FreeBuds Pro 5 имеют режим двойного ЦАП, в котором сигналы низких частот, средних и высоких частот обрабатываются отдельно для ограничения шума и кроссовера. Это на 200% улучшает точность цифрового кроссовера и 50% уменьшает шум ЦАП.
"Качество превосходное во всех сценариях", — констатировал автор.
Аккумулятор
По данным Huawei, FreeBuds Pro 5 могут работать до 9 часов на одном заряде с выключенным ANC, а зарядный футляр добавляет еще 38 часов. В ходе тестирования наушники работали 6-7 часов с включенным ANC и использованием передовых функций, что довольно неплохой показатель.
Наушники заряжаются до 100% примерно за полчаса, а кейс предлагает 4-5 зарядок, прежде чем нужно будет заряжать их самостоятельно. Это можно сделать через кабель USB-C или беспроводным способом.
Стоит ли покупать Huawei FreeBuds Pro 5
Стоимость наушников Huawei FreeBuds 5 в Украине по состоянию на начало 2026 года варьируется в пределах 4 330 — 5 999 грн. По мнению эксперта, это отличное соотношение цены и качества. Для сравнения, новейшие AirPods Pro 2 стоят примерно 8 700 — 9 500 грн.
"Huawei FreeBuds Pro 5 — лучшая альтернатива AirPods Pro для меня", — отметил Славов.
Напомним, Motorola представила две новые модели наушников — Moto Buds 2 и Moto Buds 2 Plus.
Фокус также сообщал, что Samsung выпустила новые беспроводные наушники Buds 4 Pro.