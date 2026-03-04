"Лучшая альтернатива AirPods": эксперт посоветовал отличные более дешевые наушники (фото)

Беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro 5 предлагают очень хороший звук, удобные в ношении и оснащены рядом передовых функций, что делает их достойными конкурентами AirPods Pro от Apple.

Впечатлениями от использования наушников Huawei FreeBuds Pro 5 поделился обозреватель техники Марьян Славов в своей статье для PhoneArena.

Дизайн

Huawei FreeBuds Pro 5 Фото: Phone Arena

По словам эксперта, Huawei FreeBuds Pro 5 выглядят и ощущаются премиально. Наушники имеют изящный, эргономичный дизайн и надежно сидят в ушах. Сертификация также IP57 означает, что они надежно защищены от пота и пыли.

"Я пробежал несколько 5 км в стабильном темпе 4 минуты 30 секунд/км без проблем. Для занятий бадминтоном меньшие наконечники улучшили стабильность", — рассказал Славов.

Чехол FreeBuds Pro 5 немного меньше, чем у предыдущего поколения. Светодиодное кольцо на передней панели показывает состояние зарядки, а незаметная боковая кнопка отвечает за сопряжение и сброс настроек.

Відео дня

Функционал

Как отмечает обозреватель, FreeBuds Pro 5 оснащены рядом интересных аппаратных и программных аудиофункций. Например, наушники могут распознавать окружающий звуковой ландшафт и регулировать громкость или эквалайзер для компенсации и обеспечения наилучшего качества звука.

Huawei FreeBuds Pro 5 Фото: Phone Arena

Huawei FreeBuds Pro 5 также распознают жесты головой. Можно кивнуть, чтобы принять звонок, покачать головой, чтобы отклонить его, провести пальцем по стволу, чтобы регулировать громкость и тому подобное.

Что касается уровня шумоподавления, он значительно зависит от плотности прилегания. ANC имеет четыре различных режима, включая интеллектуальный двухъядерный режим, который базируется на окружении и динамически регулирует уровень шумоподавления. Также есть обычные режимы — "Уютный", "Общий" и "Ультра".

Качество звука FreeBuds Pro 5

Huawei FreeBuds Pro 5 Фото: Phone Arena

Славов высоко оценил звучание FreeBuds Pro 5, отметив, что Huawei внедрила несколько умных аппаратных технологий. По словам эксперта, эти наушники могут составить конкуренцию любым AirPods Pro.

Важно

Проводные наушники снова в тренде: лучшие современные смартфоны с нужным разъемом (фото)

FreeBuds Pro 5 имеют режим двойного ЦАП, в котором сигналы низких частот, средних и высоких частот обрабатываются отдельно для ограничения шума и кроссовера. Это на 200% улучшает точность цифрового кроссовера и 50% уменьшает шум ЦАП.

"Качество превосходное во всех сценариях", — констатировал автор.

Аккумулятор

Huawei FreeBuds Pro 5 Фото: Phone Arena

По данным Huawei, FreeBuds Pro 5 могут работать до 9 часов на одном заряде с выключенным ANC, а зарядный футляр добавляет еще 38 часов. В ходе тестирования наушники работали 6-7 часов с включенным ANC и использованием передовых функций, что довольно неплохой показатель.

Наушники заряжаются до 100% примерно за полчаса, а кейс предлагает 4-5 зарядок, прежде чем нужно будет заряжать их самостоятельно. Это можно сделать через кабель USB-C или беспроводным способом.

Стоит ли покупать Huawei FreeBuds Pro 5

Стоимость наушников Huawei FreeBuds 5 в Украине по состоянию на начало 2026 года варьируется в пределах 4 330 — 5 999 грн. По мнению эксперта, это отличное соотношение цены и качества. Для сравнения, новейшие AirPods Pro 2 стоят примерно 8 700 — 9 500 грн.

"Huawei FreeBuds Pro 5 — лучшая альтернатива AirPods Pro для меня", — отметил Славов.

Напомним, Motorola представила две новые модели наушников — Moto Buds 2 и Moto Buds 2 Plus.

Фокус также сообщал, что Samsung выпустила новые беспроводные наушники Buds 4 Pro.