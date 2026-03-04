Альтернатива AirPods: новейшие наушники Motorola порадуют качеством звука (фото)

Компания Motorola официально представила на MWC 2026 две новые модели беспроводных наушников — Moto Buds 2 и Moto Buds 2 Plus.

Наушники Moto Buds 2 и Moto Buds 2 Plus могут похвастаться высоким качеством звука, однако только версия Plus поддерживает настройки Sound by Bose. Об этом пишет Android Central

Motorola не оснастила обычные Moto Buds 2 функцией Sound by Bose, вероятно, чтобы снизить цену. Зато эти наушники предлагают длительное время работы от аккумулятора — до 48 часов вместе с зарядным кейсом и до 11 часов без кейса. Они также имеют функцию динамического ANC, которая позволяет блокировать нежелательные звуки.

Доступные цвета Moto Buds 2 Фото: Android Central

Moto Buds 2 обещают аудио высокого разрешения и поддержку Bluetooth 6, что обеспечивает кодек LHDC и подключение двух устройств. Кроме того, наушники поддерживают пространственный звук и игровой режим, который устраняет задержку звука. Розничная цена Moto Buds 2 составляет около 92 долларов.

Что касается Moto Buds 2 Plus, эти наушники стоят примерно 173 долларов. Они имеют немало общего с Moto Buds 2, в частности поддержку LHDC, 11-мм динамические драйверы и динамическое ANC для шумоподавления.

Moto Buds 2 Plus отличаются высоким соотношением сигнал/шум (SNR) и режимом CrystalTalk AI, который уменьшает фоновый шум и фокусируется на голосе собеседника во время звонков. Также есть функция живого перевода с ИИ, и функция Audio Share, которая позволяет подключать две пары наушников к одному телефону.

При этом Moto Buds 2 Plus уступают базовым моделям по времени работы от аккумулятора. Сами по себе наушники способны работать 9 часов, а кейс продлевает время их работы до 40 часов.

Также стоит учитывать, что для многих инструментов искусственного интеллекта Moto Buds 2 Plus нужно отдельно загрузить приложение Moto Buds.

