Проводные наушники снова в тренде: лучшие современные смартфоны с нужным разъемом (фото)

Производители смартфонов постепенно отказываются от 3,5-мм разъемов для проводных наушников, однако несколько брендов все еще выпускают модели с этой опцией.

Проводные наушники позволяют не беспокоиться об уровне заряда, проблемах с подключением, а также их труднее потерять. Чтобы воспользоваться этими преимуществами без специального адаптера, обозреватель портала Wired посоветовал лучшие телефоны с 3,5-мм разъемом.

Moto G Stylus 2025

Motorola Moto G Stylus 5G 2025 предлагает хорошее соотношение цены, производительности, эстетики и функций. Кроме разъема для наушников, он может похвастаться наличием стилуса и слота для карты microSD.

Чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 обеспечивает плавную работу Moto G Stylus 5G 2025. Кроме того, смартфон получил аккумулятор емкостью 5000 мАч, которого хватает на целый день, и 50-мегапиксельную основную камеру. Среди других преимуществ Moto G Stylus 5G 2025 — объем памяти 256 ГБ, тонкий корпус, беспроводная зарядка и защита IP68, что свидетельствует об устойчивости к воде.

Moto G Power 2026

Moto G Power 2026 Фото: Motorola

Motorola Moto G Power 2026 года работает на том же чипе, что и Moto G Stylus 2025, однако благодаря некоторой оптимизации работает плавнее предшественника. Новый смартфон получил улучшенную фронтальную камеру и немного большую емкость аккумулятора 5200 мАч, однако не поддерживает беспроводную зарядку.

Moto G Power 2026 года также имеет NFC для бесконтактных платежей, слот для карты microSD для расширения 128 ГБ памяти и, конечно же, 3,5-мм разъем для наушников.

Moto G Play 5G 2026

Moto G Play 2026 Фото: Motorola

Тем, кто ищет бюджетный смартфон, обозреватель советует рассмотреть Moto G Play 2026. Он имеет худшую производительность, чем вышеупомянутые модели, и не лучшее качество звука. При этом телефон предлагает достаточно четкий и яркий экран, два дня автономной работы, слот для карты microSD для расширения 64 ГБ памяти и разъем для наушников.

"Если ваши потребности минимальны, Moto G Play 2026 подойдет вам", — отметил автор.

TCL 60 XE Nxtpaper 5G

TCL 60 XE Nxtpaper 5G Фото: androidauthority.com

Особенностью TCL 60 XE Nxtpaper 5G является матовый дисплей, который ощущается почти как электронная книга. Смартфон имеет неплохую производительность за свою цену, слот для карты microSD, NFC для бесконтактных платежей, беспроводную зарядку и разъем для наушников.

На боковой панели TCL 60 XE Nxtpaper 5G даже есть переключатель, который позволяет переходить в разные режимы дисплея. Например, Ink Paper Mode превращает экран в черно-белый, делает цветовую температуру более теплой.

Nubia Redmagic 11 Pro

Nubia RedMagic 11 Pro Фото: Nubia

Игровой смартфон Nubia Redmagic 11 Pro является одним из немногих смартфонов на рынке, который имеет 3,5-мм разъем для наушников и работает на новейшем флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Это означает первоклассную производительность даже для мобильных игр высшего уровня.

"Если вы отчаянно хотите иметь отдельный разъем для наушников на своем смартфоне и не хотите жертвовать производительностью, Redmagic 11 Pro — один из немногих вариантов", — отметил обозреватель.

