Дешевые и не надо заряжать: топ-3 модели проводных наушников в 2025 году (фото, видео)

Проводные наушники стремительно возвращаются в моду. Их преимущества сложно отрицать: отсутствие раздражающей зарядки, низкие цены, отличный звук.

В США этот тренд задали знаменитости вроде Дуа Липы, превратившие их в стильный аксессуар. А в украинских реалиях у этого решения есть и практическая выгода. В условиях блэкаутов TWS-модели бывает сложно зарядить, и в самый неподходящий момент легко остаться без наушников. К тому же проводные гарнитуры за свою стоимость часто превосходят по звучанию более дорогие Bluetooth-аналоги. Фокус собрал три лучших варианта в 2025 году.

Наушники JBL T110 Фото: rozetka.ua

JBL T110

Эта модель стала настоящей классикой в бюджетном сегменте. Наушники от известного американского бренда созданы для тех, кто ищет простое и надежное решение на каждый день без аудиофильских излишеств. Их особенность — фирменная технология Pure Bass. Звучание здесь теплое, энергичное, с акцентом на низкие частоты, что делает их отличным выбором для современной поп-музыки, хип-хопа и электроники.

Конструкция наушников максимально практична. Они оснащены плоским кабелем, который не спутывается в кармане. На проводе расположен однокнопочный пульт с микрофоном, превращающий наушники в полноценную гарнитуру для звонков. Это надежная опция для тех, кому нужен мощный бас и долговечность.

Цена в Украине: 349 грн.

Наушники KZ: доступный китайский Hi-Fi

KZ ZSN Pro X

Эта модель уже считается частью доступного Hi-Fi-сегмента. Она предлагает уровень звучания, который обычно ожидаешь от более дорогих устройств. Главная фишка этих наушников — гибридная конструкция. В каждом наушнике установлено сразу два драйвера: динамический отвечает за плотный бас, а арматурный — за четкие высокие частоты и детализацию вокала. Корпус выполнен из прозрачной смолы и цинкового сплава, что придает им премиальный вид.

Звук у ZSN Pro X яркий и детальный, с широкой аудиосценой и отличным разделением инструментов. Важное преимущество — съемный плетеный кабель на 2-pin коннекторах. Если провод перетрется, его можно легко заменить на новый или даже подключить дополнительный Bluetooth-модуль, превратив наушники в беспроводные.

Цена в Украине: 1199 грн.

Наушники CCА CRA Фото: rozetka.ua

CCA CRA

Модель от дочернего бренда компании KZ, известной отменным соотношением цены и качества. Инженеры CCA смогли доработать классическую формулу, предложив более сбалансированное и комфортное звучание. Здесь используется один высокопроизводительный динамический драйвер с ультратонкой диафрагмой, который выдает глубокий, обволакивающий суб-бас, но при этом не "режет" слух высокими частотами, как это иногда бывает у конкурентов.

Дизайн у наушников футуристичный благодаря полностью прозрачному корпусу, через который видна "начинка". Звучание CCA CRA описывают как естественное, объемное и живое, напоминающее восприятие музыки через настольную акустику. Как и в случае с KZ, здесь используется надежный съемный кабель, что значительно продлевает срок службы устройства. Этот бюджетный вариант обеспечивает качественный звук с хорошей проработкой деталей.

Цена в Украине: 700 грн.

