Не только Samsung и Apple: топ-5 беспроводных наушников, популярных в 2025 году (фото)
Каждый уважающий себя производитель смартфонов стремится дополнить список своих гаджетов и беспроводными наушниками. Но одно дело – выпустить хороший телефон, и совсем другое – добавить к нему действительно классные аудио-аксессуары.
Наушников на рынке много, но не все они одинаковы, подчеркивает gizmochina.com. Эксперты назвали пять лучших беспроводных наушников от разных брендов, которые заслуживают внимания в 2025 году.
Sony WF-1000XM5
Компания Sony давно заработала репутацию одного из лидеров в том, что касается аудиотехники. Серии WF-1000XM5 и LinkBuds наглядно показывали стремление Sony к достижению баланса между шумоподавлением, комфортом и точностью звука.
TWS-наушники бренда (TWS – True Wireless Stereo) обладают фирменным сбалансированным звучанием. А передовая система активного шумоподавления автоматически подстраивается под окружающую обстановку,
Apple AirPods Pro 3
Наушники от еще одного гиганта отрасли. Небольшая, но продуманная линейка TWS-наушников от производителя iPhone оказалась весьма успешной.
AirPods, пожалуй, обладают лучшим микрофоном среди всех беспроводных наушников, а также стабильно высоким качеством звука и отличным активным шумоподавлением. Тут есть и много полезных функций, – например, интеграция с Siri и функция "Локатор".
Samsung Galaxy Buds 3 Pro
Серия Galaxy Buds от Samsung тоже достойна внимания, ведь она отличается улучшенным активным шумоподавлением, 24-битным Hi-Fi-звуком и новой открытой конструкцией (базовая модель Galaxy Buds 3), повышающей комфорт при длительном прослушивании музыки.
В сочетании со смартфонами Galaxy такие функции, как 360 Audio и автоматическое переключение, выводят пользовательский опыт на новый уровень.
Bose QuietComfort Ultra TWS
Bose не сдает позиций в мире аудио, и наушники Bose QuietComfort Ultra предлагают идеальный баланс между активным шумоподавлением и чистотой звука. Даже самые тонкие инструменты в таких наушниках звучат очень четко.
Лучший выбор для тех, кто ценит длительное прослушивание и сбалансированный звук, а не одни мощные басы, отмечают специалисты.
Sennheiser Momentum True Wireless 4
Эти наушники следуют традиции бренда и предлагают сбалансированный звук с широкой звуковой сценой. А приложение Sennheiser Smart Control предоставляет пользователям тонкую настройку эквалайзера, позволяя персонализировать прослушивание.
Также Фокус сообщал, что новые наушники AirPods Pro 3 навсегда уберут "трудности перевода". Это стало возможно благодаря функции перевода в режиме онлайн на базе Apple Intelligence.
Еще стало известно, что наушники для iPhone подойдут и для смартфонов Android. Правда, там есть одно условие.