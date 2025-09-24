Наушники для iPhone подойдут и для смартфонов Android, но есть одно условие

AirPods от Apple – одни из самых популярных беспроводных наушников. С "родной" экосистемой они взаимодействуют без проблем, но, оказывается, могут работать и с Android – правда, в ограниченном режиме.

Многие думают, что AirPods предназначены исключительно для работы с устройствами Apple, отмечает slashgear.com. Однако на самом деле это по сути просто устройства с поддержкой Bluetooth, поэтому такие наушники вполне могут распознавать и другие гаджеты, не только из системы Apple. Так что вы можете использовать все текущие модели AirPods, от первого до четвертого поколения, но учите, что функционал при работе с Android будет все-таки не тем, что с устройствами на iOS/macOS.

Как подключить AirPods к Android:

Перед подключением наушников AirPods к телефону Android убедитесь, что они заряжены.

Поместите наушники в зарядный футляр.

На устройстве Android проведите пальцем вниз от верхнего края экрана, чтобы открыть быстрые настройки.

Нажмите на Bluetooth, чтобы включить его.

Откройте настройки Bluetooth, нажав и удерживая значок Bluetooth. Вы также можете открыть приложение "Настройки" и найти раздел "Подключения" или "Подключенные устройства", а затем выбрать Bluetooth.

Нажмите "Подключить новое устройство".

Расположите наушники AirPods рядом с вашим устройством Android.

Чтобы перевести AirPods в режим сопряжения, выполните такие действия:

Если у вас AirPods первого-третьего поколения или AirPods Pro первого-второго поколения, откройте крышку зарядного футляра. Затем нажмите и удерживайте кнопку настройки на футляре, пока индикатор состояния не начнет мигать.

Если у вас AirPods четвертого поколения, дважды коснитесь передней части зарядного чехла, пока крышка открыта.

Если вы используете AirPods Max, нажмите и удерживайте кнопку управления шумоподавлением на правом наушнике.

Вернитесь на свой телефон Android и выберите AirPods в списке доступных устройств.

Нажмите "Сопряжение" во всплывающем окне для подтверждения.

Теперь ваши AirPods должны отображаться как активное устройство в настройках Bluetooth.

Также Фокус сообщал, что новые наушники AirPods Pro 3 навсегда уберут "трудности перевода". Это стало возможно благодаря функции перевода в режиме онлайн на базе Apple Intelligence.

А еще Apple показала свою замену беспроводной технологии. В новых iPhone 17 и AirPods Pro 3 есть технология, способная в будущем заменить Bluetooth для передачи по-настоящему качественного звука. Но воспользоваться ею для прослушивания музыки пока не получится.