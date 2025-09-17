Bluetooth больше не нужен: Apple показала свою замену беспроводной технологии

В новых iPhone 17 и AirPods Pro 3, возможно, уже встроена мощная беспроводная технология, способная в будущем заменить Bluetooth для передачи по-настоящему качественного звука без потерь. Однако воспользоваться ею для прослушивания музыки пока не получится.

По слухам, компания тайно внедрила поддержку нового стандарта под названием SPR AVS, который обеспечивает более низкую задержку и качество аудио лучше, чем у существующих аналогов, пишет TechRadar.

В чем преимущества

SPR AVS (Spatial Relay Audio-Visual Sync) — это собственная разработка Apple, предназначенная для высокоскоростной передачи данных с минимальной задержкой. Технология функционирует на базе беспроводного чипа N1 и процессора A19.

Ее ключевые бонусы в сравнении с другими стандартами:

Сверхнизкая задержка: она даже ниже, чем у передовых технологий Bluetooth LE Audio и Snapdragon Sound. Это критически важно для игр и синхронного перевода в реальном времени, где недопустимы даже малейшие промедления.

она даже ниже, чем у передовых технологий Bluetooth LE Audio и Snapdragon Sound. Это критически важно для игр и синхронного перевода в реальном времени, где недопустимы даже малейшие промедления. "Истинный" звук без потерь: Пропускной способности хватает для передачи аудио в формате Apple Lossless (ALAC) без какого-либо дополнительного сжатия или перекодирования. Это позволит слушать музыку в том качестве, в котором она была записана, чего невозможно достичь через современный Bluetooth.

Пропускной способности хватает для передачи аудио в формате Apple Lossless (ALAC) без какого-либо дополнительного сжатия или перекодирования. Это позволит слушать музыку в том качестве, в котором она была записана, чего невозможно достичь через современный Bluetooth. Точное сопряжение нескольких гаджетов: обеспечивается идеальная синхронизация между несколькими гаджетами, например, iPhone, Vision Pro и AirPods, что важно для создания эффекта полного погружения.

обеспечивается идеальная синхронизация между несколькими гаджетами, например, iPhone, Vision Pro и AirPods, что важно для создания эффекта полного погружения. Приватность: Соединение устанавливается напрямую между устройствами (peer-to-peer) без использования Wi-Fi-роутера, что повышает безопасность и конфиденциальность.

Почему этим еще нельзя пользоваться

Хотя технология уже как будто встроена в новые устройства, Apple пока не активировала ее для прослушивания музыки в сервисе Apple Music. Судя по всему, сейчас приоритет компании — не музыка, а пространственные вычисления и "мультисенсорный опыт", требующий бесшовной синхронизации, в первую очередь — с гарнитурой смешанной реальности Vision Pro.

Именно для работы с Vision Pro в AirPods Pro 2 уже была реализована возможность передачи звука без потерь. Apple, вероятно, пока не видит острой необходимости в этой функции для массового потребителя, либо же технология слишком энергозатратна для постоянной эксплуатации. Однако есть надежда, что со временем она станет доступна и для прослушивания музыки на смартфонах.

Стоит отметить, что по некоторым данным, аббревиатура SPR AVS может относиться к технологии быстрой зарядки iPhone 17, а не к аудио. Официального подтверждения от Apple пока не поступало.

Раньше Фокус писал, о чем умолчала Apple на презентации iPhone 17. Компания по традиции раскрывает не все точные спецификации устройств, выставляя их в максимально выгодном свете. Но после мероприятия вскрылись и позитивные, и досадные подробности.