Bluetooth більше не потрібен: Apple показала свою заміну бездротової технології

У нових iPhone 17 і AirPods Pro 3, можливо, вже вбудована потужна бездротова технологія, здатна в майбутньому замінити Bluetooth для передачі по-справжньому якісного звуку без втрат. Однак скористатися нею для прослуховування музики поки що не вийде.

З чуток, компанія таємно впровадила підтримку нового стандарту під назвою SPR AVS, який забезпечує нижчу затримку і якість аудіо, кращу, ніж в наявних аналогів, пише TechRadar.

У чому переваги

SPR AVS (Spatial Relay Audio-Visual Sync) — це власна розробка Apple, призначена для високошвидкісного передавання даних із мінімальною затримкою. Технологія функціонує на базі бездротового чипа N1 і процесора A19.

Її ключові бонуси порівняно з іншими стандартами:

Наднизька затримка: вона навіть нижча, ніж у передових технологій Bluetooth LE Audio і Snapdragon Sound. Це критично важливо для ігор і синхронного перекладу в реальному часі, де неприпустимі навіть найменші зволікання.

Це критично важливо для ігор і синхронного перекладу в реальному часі, де неприпустимі навіть найменші зволікання. "Справжній" звук без втрат: Пропускної спроможності вистачає для передачі аудіо у форматі Apple Lossless (ALAC) без будь-якого додаткового стиснення або перекодування. Це дасть змогу слухати музику в тій якості, в якій вона була записана, чого неможливо досягти через сучасний Bluetooth.

Це дасть змогу слухати музику в тій якості, в якій вона була записана, чого неможливо досягти через сучасний Bluetooth. Точне сполучення декількох гаджетів: забезпечується ідеальна синхронізація між декількома гаджетами, наприклад, iPhone, Vision Pro і AirPods, що важливо для створення ефекту повного занурення.

забезпечується ідеальна синхронізація між декількома гаджетами, наприклад, iPhone, Vision Pro і AirPods, що важливо для створення ефекту повного занурення. Приватність: З'єднання встановлюється безпосередньо між пристроями (peer-to-peer) без використання Wi-Fi-роутера, що підвищує безпеку і конфіденційність.

Чому цим ще не можна користуватися

Хоча технологія вже начебто вбудована в нові пристрої, Apple поки не активувала її для прослуховування музики в сервісі Apple Music. Судячи з усього, зараз пріоритет компанії — не музика, а просторові обчислення і "мультисенсорний досвід", що вимагає безшовної синхронізації, насамперед — з гарнітурою змішаної реальності Vision Pro.

Саме для роботи з Vision Pro в AirPods Pro 2 вже було реалізовано можливість передачі звуку без втрат. Apple, ймовірно, поки що не бачить нагальної потреби в цій функції для масового споживача, або ж технологія занадто енерговитратна для постійної експлуатації. Однак є надія, що з часом вона стане доступною і для прослуховування музики на смартфонах.

Варто зазначити, що за деякими даними, абревіатура SPR AVS може стосуватися технології швидкої зарядки iPhone 17, а не аудіо. Офіційного підтвердження від Apple поки не надходило.

Раніше Фокус писав, про що промовчала Apple на презентації iPhone 17. Компанія за традицією розкриває не всі точні специфікації пристроїв, виставляючи їх у максимально вигідному світлі. Але після заходу розкрилися і позитивні, і прикрі подробиці.