Про що промовчала Apple на презентації iPhone 17: є й погані новини (фото)

На нещодавній презентації Apple показала серію iPhone 17 і iPhone Air, приділивши увагу сильним сторонам гаджетів. Все ж, багато технічних нюансів залишилися незгаданими. Ось низка маловідомих, але важливих деталей про новинки.

Компанія за традицією розкриває не всі точні специфікації пристроїв, виставляючи їх у максимально вигідному світлі. Але після заходу розкрилися і позитивні, і прикрі подробиці, пише TechRadar.

Причина відмови від титану

Рішення Apple повернутися до алюмінієвих граней у Pro-моделях викликало питання. Однак тут має місце не лише економія на матеріалах. Алюміній має значно кращу теплопровідність порівняно з титаном. У поєднанні з випарною камерою це дає змогу ефективніше відводити тепло від потужного процесора A19 Pro, забезпечуючи стабільну продуктивність під високими навантаженнями.

Новий захист від хакерів в iOS

В операційній системі iOS 26 дебютувала апаратна система захисту Memory Integrity Enforcement (MIE). Вона усуває складні шпигунські програми, які атакують пам'ять пристрою. Технологія присвоює кожному блоку пам'яті унікальну приховану мітку. Якщо будь-який процес намагається отримати доступ до даних без відповідного ключа, система негайно його блокує.

Дисплей iPhone 17 Pro отримав важливе налаштування Фото: Future

Усунення ШІМ для чутливих очей

Власники iPhone 17 Pro отримали можливість боротися з мерехтінням OLED-екрану. У налаштуваннях універсального доступу з'явилася опція DC Dimming, яка змінює спосіб регулювання яскравості. Це нововведення буде корисним для користувачів, чутливих до широтно-імпульсної модуляції (ШІМ), яка може викликати втому очей. Поки невідомо, чи впровадять функцію в інші смартфони серії.

Порти USB-C все ті ж самі

Різниця у швидкості передавання даних по кабелю між апаратами збереглася. Швидкий стандарт USB 3 (до 10 Гбіт/с) залишився ексклюзивом iPhone 17 Pro і Pro Max. Базовий iPhone 17 і надтонкий iPhone 17 Air, як і раніше, оснащуються портом USB 2.0 (до 480 Мбіт/с), що не дає їм переносити великі файли на високій швидкості.

Швидка зарядка доступна не скрізь

Швидкість зарядки нових iPhone 17 різниться. Моделі 17 і 17 Pro підтримують новий адаптивний блок живлення за $39, який заряджає їх до 50% за 20 хвилин. Його стандартна потужність — 40 Вт, але для досягнення таких показників вона тимчасово підвищується до 60 Вт. Водночас iPhone Air такого бонусу позбавлений: до 50% він заряджається тільки за 30 хвилин, а потужність його бездротової зарядки обмежена 20 Вт проти 25 Вт у старших моделей.

Акумулятор MagSafe для iPhone Air Фото: Apple

Акумулятор MagSafe

Зовнішній акумулятор MagSafe нового покоління отримав дивне обмеження. Аксесуар за $99 повноцінно сумісний тільки з iPhone Air. Збільшений блок камер на інших пристроях заважає правильному магнітному кріпленню. Втім, підключати до нього іншу техніку можна як мінімум через кабель.

Чохли FineWoven не зникли

Чутки про зняття з продажу FineWoven — "провальних" чохлів, що швидко зношуються, — виявилися перебільшеними. Хоча для iPhone 17 компанія дійсно представила нові TechWoven, колишні варіанти досі доступні. Apple випустила гаманці MagSafe і брелоки для AirTag з FineWoven, давши розкритикованому матеріалу друге життя в аксесуарах.

