Не робіть так: експерти пояснили, чому швидка зарядка може зіпсувати ваш iPhone

Компанія Apple поліпшила систему водонепроникності своїх смартфонів і додала кілька зручних функцій. Але не слід ними зловживати, інакше ви ризикуєте залишитися без телефону.

Якщо ваш гаджет потрапив у воду і волога потрапила в порти зарядки Lightning або USB-C, iOS заблокує дротову зарядку для захисту пристрою, пояснює slashgear.com. Ви побачите попередження — наприклад, "У роз'ємі виявлено рідину" або "Зарядка недоступна". Однак поруч із цим повідомленням є опція "Екстрене вимкнення". Ця функція дає змогу обійти блокування і примусово почати заряджання телефона, навіть якщо порт ще не висох.

Повідомлення зникне, щойно вся волога виправиться (зазвичай на це йде кілька годин у провітрюваному приміщенні). Бездротова зарядка, як і раніше, безпечна за умови, що задня панель телефону суха. Але врахуйте, що це екстрений спосіб, який не повинен ставати звичкою.

Обхід системи виявлення вологи може призвести до незворотного пошкодження вашого смартфона, попереджають фахівці. Найсерйознішою проблемою є корозія: під час проходження струму через вологі контакти метал усередині зарядного порту починає руйнуватися, а пошкодження після появи корозії зазвичай незворотні.

Ще один великий ризик — це коротке замикання, яке, навіть будучи короткочасним, може призвести до збоїв, що потребують дорогого ремонту.

Якщо ваш смартфон потрапив у воду, то виконайте такі дії:

Насамперед вимкніть ваш пристрій. Від'єднайте всі кабелі та аксесуари, вимкніть телефон і акуратно постукайте по ньому портом вниз, щоб вода витекла.

Протріть зовнішню поверхню безворсовою тканиною.

Залиште iPhone в добре провітрюваному місці за кімнатної температури.

Не використовуйте "засоби з інтернету" — стиснене повітря, ватні палички або рис, так ви можете зробити тільки гірше.

Іноді повне висихання порту займає до 24 годин. Протягом цього часу ви можете періодично перевіряти його, підключаючи кабель.

Надалі краще використовувати водонепроникний чохол, якщо є ризик, що смартфон може потрапити у воду.

