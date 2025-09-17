Не делайте так: эксперты пояснили, почему быстрая зарядка может испортить ваш iPhone

Компания Apple улучшила систему водонепроницаемости своих смартфонов и добавила несколько удобных функций. Но не следует ими злоупотреблять, иначе вы рискуете остаться без телефона.

Если ваш гаджет попал в воду и влага попала в порты зарядки Lightning или USB-C, iOS заблокирует проводную зарядку для защиты устройства, поясняет slashgear.com. Вы увидите предупреждение – например, "В разъеме обнаружена жидкость" или "Зарядка недоступна". Однако рядом с этим сообщением есть опция «Экстренное отключение». Эта функция позволяет обойти блокировку и принудительно начать зарядку телефона, даже если порт еще не высох.

Уведомление исчезнет, ​​как только вся влага исправится (обычно на это уходит несколько часов в проветриваемом помещении). Беспроводная зарядка по-прежнему безопасна при условии, что задняя панель телефона сухая. Но учтите, что это экстренный способ, который не должен становиться привычкой.

Обход системы обнаружения влаги может привести к необратимому повреждению вашего смартфона, предупреждают специалисты. Наиболее серьезной проблемой является коррозия: при прохождении тока через влажные контакты металл внутри зарядного порта начинает разрушаться, а повреждения после появления коррозии обычно необратимы.

Ещё один большой риск – это короткое замыкание, которое, даже будучи кратковременным, может привести к сбоям, требующим дорогостоящего ремонта.

Если ваш смартфон попал в воду, то выполните такие действия:

Прежде всего, отключите ваше устройство. Отсоедините все кабели и аксессуары, выключите телефон и аккуратно постучите по нему портом вниз, чтобы вода вытекла.

Протрите внешнюю поверхность безворсовой тканью.

Оставьте iPhone в хорошо проветриваемом месте при комнатной температуре.

Не используйте "средства из интернета" – сжатый воздух, ватные палочки или рис, так вы можете сделать только хуже.

Иногда полное высыхание порта занимает до 24 часов. В течение этого времени вы можете периодически проверять его, подключая кабель.

В дальнейшем лучше использовать водонепроницаемый чехол, если есть риск, что смартфон может попасть в воду.

