Старые iPhone уже точно можно выбрасывать: совсем скоро с ними случится непоправимое

С выходом официальным релизом iOS 26 и macOS Tahoe компания Apple закрывает доступ к iCloud для своих старых устройств. Это касается тех гаджетов, которые работают еще на iOS 10 и macOS Sierra.

То, что Apple прекращает поддержку старых операционных систем с выходом новых, само по себе неудивительно, пишет phonearena.com. Когда выходят новые крупные ОС, компания обычно приводит в порядок и другие свои сервисы.

Требования к iCloud уже были обновлены на странице поддержки, и теперь там доступны новые операционные системы из линейки 26. Но это не единственное изменение. iOS 10 и macOS Sierra больше не значатся среди платформ, поддерживающих iCloud.

Так что ваш iPhone должен работать хотя бы под управлением iOS 11, а ваш Mac — под управлением macOS High Sierra, чтобы вы могли использовать сервисы iCloud (а это и iCloud Drive, и iCloud Photos, и многое другое). Поэтому вам понадобится обновиться – но это не всегда возможно. Например, если у вас iPhone 5, обновиться уже не получится, так как эта модель поддерживает лишь iOS 10, но не более поздние версии.

Таким образом, доступа к iCloud больше не будет у iPhone 5, iPhone 5c и iPad 4-го поколения. Но если у вас Mac, то вы можете обновиться до macOS High Sierra, потому что это возможно на всех устройствах с поддержкой macOS Sierra.

Ранее, в декабре 2024 года, Apple прекратила поддержку резервного копирования iCloud для телефонов под управлением iOS 8 и более ранних версий.

