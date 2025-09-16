Старі iPhone вже точно можна викидати: зовсім скоро з ними станеться непоправне

З виходом офіційним релізом iOS 26 і macOS Tahoe компанія Apple закриває доступ до iCloud для своїх старих пристроїв. Це стосується тих гаджетів, які працюють ще на iOS 10 і macOS Sierra.

Related video

Те, що Apple припиняє підтримку старих операційних систем з виходом нових, саме по собі не дивно, пише phonearena.com. Коли виходять нові великі ОС, компанія зазвичай приводить до ладу й інші свої сервіси.

Вимоги до iCloud вже були оновлені на сторінці підтримки, і тепер там доступні нові операційні системи з лінійки 26. Але це не єдина зміна. iOS 10 і macOS Sierra більше не значаться серед платформ, що підтримують iCloud.

Тож ваш iPhone має працювати хоча б під управлінням iOS 11, а ваш Mac — під управлінням macOS High Sierra, щоб ви могли використовувати сервіси iCloud (а це і iCloud Drive, і iCloud Photos, і багато іншого). Тому вам знадобиться оновитися — але це не завжди можливо. Наприклад, якщо у вас iPhone 5, оновитися вже не вийде, оскільки ця модель підтримує лише iOS 10, але не пізніші версії.

Таким чином, доступу до iCloud більше не буде у iPhone 5, iPhone 5c і iPad 4-го покоління. Але якщо у вас Mac, то ви можете оновитися до macOS High Sierra, тому що це можливо на всіх пристроях з підтримкою macOS Sierra.

Раніше, у грудні 2024 року, Apple припинила підтримку резервного копіювання iCloud для телефонів під управлінням iOS 8 і більш ранніх версій.

Раніше Фокус повідомляв, що третина власників iPhone готові перейти на смартфон несподіваного бренду. Зокрема, користувачі не хочуть чекати першого складного смартфона Apple і згодні взяти "розкладачки" від Samsung або Google.

Також стало відомо, що у 2026 році компанія Apple випустить свій перший складаний iPhone. У нього нарешті може з'явитися корисна функція, на яку користувачі чекали вже давно.