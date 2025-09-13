iPhone Air против Galaxy S25 Edge: эксперты выяснили, какой тонкий смартфон лучше

Apple и Samsung в 2025 году решили вернуть в моду тонкие смартфоны, и новый iPhone Air должен составить конкуренцию Galaxy S25 Edge.

Related video

Тем, кто не может определиться, стоит изучить технические характеристики. Издание GSMArena сравнило iPhone Air и Galaxy S25 Edge, чтобы узнать, какой из них стал лучшим тонким телефоном на рынке.

Габариты и дизайн

iPhone Air на 2 грамма тяжелее S25 Edge, но при этом он на 0,2 мм тоньше. По габаритам сложно определить разницу, поэтому эксперты присудили ничью. Оба телефона оснащены титановыми рамками: у iPhone она глянцевая, а у Galaxy — матовая.

Cудя по избражениям, iPhone Air имеет более закругленные углы, которые создают иллюзию еще более тонкой камеры. При этом козырек камеры (или "плато", как его называет Apple) кажется более выраженным, чем компактный островок камеры у S25 Edge.

Дисплей

Тонкий смартфон Samsung имеет больший экран (6,7 дюйма против 6,5 дюймов у Air) и более высокую плотность пикселей (513 ppi), а также меньший вырез под фронтальную камеру. У обеих моделей дисплеи поддерживают частоту обновления 120 Гц и HDR10. Заявленная пиковая яркость iPhone выше — 3000 нит по сравнению с 2600 нит у Galaxy S25 Edge. Во время теста GSM Arena последняя показала 1416 нит.

iPhone Air оснащен стеклом Ceramic Shield 2, а S25 Edge — Corning Gorilla Glass Ceramic 2. По прогнозам обозревателей, оба устройства будут одинаково устойчивы к царапинам. Кроме того, iPhone оснащен антибликовым покрытием, которого нет у Samsung Galaxy S25 Edge.

iPhone Air и Galaxy S25 Edge 2 почти одинаковы по габаритам Фото: gsmarena.com

Производительность

По данным Apple, A19 Pro — самый быстрый в мире чипсет для смартфонов, но пока нет достоверных результатов тестов, чтобы можно было сравнить производительность. В то же время, модель Samsung работает на флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen Elite для Galaxy, который на данный момент является лучшим из лучших среди Android-смартфонов.

Galaxy Edge получил дополнительное преимущество в виде испарительной камеры для отвода тепла, что весьма важно для тонкого устройства. У iPhone такой технологии нет, и неясно, насколько сильно он будет греться при высокой нагрузке.

Оба телефона оснащены 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ базовой памяти, но у iPhone ее можно увеличить до 1 ТБ, в то время как Galaxy — только до 512 ГБ.

Iphone 17 Air cтал самым тонким смартфоном в истории Apple Фото: Apple

Камеры

По основным камерам Galaxy S25 Edge называют уверенным лидером. Он оснащен не только 200-мегапиксельной основной камерой с увеличенным сенсором, но и сверхширокоугольным объективом на 12 МП. Galaxy записывает видео в разрешении до 8K или 4K со скоростью 120 кадров в секунду, тогда как iPhone снимает видео в разрешении до 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

У iPhone Air есть преимущество в виде фронтальной камеры с более высоким разрешением 18 МП, квадратным сенсором и более широким видоискателем, что позволяет делать горизонтальные фотографии, даже если держать телефон в альбомной ориентации.

Аккумулятор

Емкость аккумулятора стала одной из главных проблем для тонких смартфонов, и более крупный аккумулятор Galaxy должен обеспечить больше времени автономной работы. Однако Apple предлагает немного более быструю беспроводную зарядку мощностью 20 Вт по сравнению с 15-ваттной зарядкой от Samsung.

Samsung Galaxy S25 Edge превосходит iPhone Air по камерам и батарее Фото: Android Central

Подключения

Оба телефона поддерживают Wi-Fi 7 и UWB-соединение, хотя iPhone получил более новый UWB второго поколения, а также оснащен более новым Bluetooth 6.0 против Bluetooth 5.4 у Galaxy. Однако Galaxy S25 Edge имеет порт USB Type-C 3.2, в то время как iPhone ограничен разъемом USB Type-C 2.0.

Звук

Samsung также удалось установить на S25 Edge стереодинамики, тогда как iPhone Air получил лишь один динамик на верхней панели. Модель линейки Galaxy также сохранил физический слот для SIM-карт, в то время как iPhone поддерживает только eSIM, для некоторых пользователей это может стать проблемой.

Цена

Galaxy S25 Edge сейчас можно приобрести примерно за 840 долларов/725 евро, тогда как цены на iPhone Air начинаются с 1000 долларов/1200 евро. Это существенная разница, которая играет на руку Samsung.

Недавно в базе данных популярного бенчмарка Geekbench 6 появились предварительные результаты тестов нового чипа A19 Pro для смартфонов iPhone 17 Pro. Они говорят о том, что новые смартфоны Apple будут работать быстрее MacBook Air на чипе M2.

Ранее писали, что новые iPhone 17 в Украине уже продают по цене авто. Некоторые предлагают самую мощную версию iPhone 17 Pro Max продают за 180 тысяч гривен (около 4000 долларов), тогда как на сайте Apple указаны цены от 1199 долларов.