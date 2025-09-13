iPhone Air проти Galaxy S25 Edge: експерти з'ясували, який тонкий смартфон найкращий

Apple і Samsung у 2025 році вирішили повернути в моду тонкі смартфони, і новий iPhone Air має скласти конкуренцію Galaxy S25 Edge.

Тим, хто не може визначитися, варто вивчити технічні характеристики. Видання GSMArena порівняло iPhone Air і Galaxy S25 Edge, щоб дізнатися, який з них став найкращим тонким телефоном на ринку.

Габарити та дизайн

iPhone Air на 2 грами важчий за S25 Edge, але при цьому він на 0,2 мм тонший. За габаритами складно визначити різницю, тому експерти присудили нічию. Обидва телефони оснащені титановими рамками: у iPhone вона глянцева, а у Galaxy — матова.

Судячи з зображень, iPhone Air має більш закруглені кути, які створюють ілюзію ще більш тонкої камери. При цьому козирок камери (або "плато", як його називає Apple) здається більш вираженим, ніж компактний острівець камери у S25 Edge.

Дисплей

Тонкий смартфон Samsung має більший екран (6,7 дюйма проти 6,5 дюймів у Air) і вищу щільність пікселів (513 ppi), а також менший виріз під фронтальну камеру. В обох моделей дисплеї підтримують частоту оновлення 120 Гц і HDR10. Заявлена пікова яскравість iPhone вища — 3000 ніт порівняно з 2600 ніт у Galaxy S25 Edge. Під час тесту GSM Arena остання показала 1416 ніт.

iPhone Air оснащений склом Ceramic Shield 2, а S25 Edge — Corning Gorilla Glass Ceramic 2. За прогнозами оглядачів, обидва пристрої будуть однаково стійкі до подряпин. Крім того, iPhone оснащений покриттям антивідблиску, якого немає у Samsung Galaxy S25 Edge.

iPhone Air і Galaxy S25 Edge 2 майже однакові за габаритами Фото: gsmarena.com

Продуктивність

За даними Apple, A19 Pro — найшвидший у світі чипсет для смартфонів, але поки немає достовірних результатів тестів, щоб можна було порівняти продуктивність. Водночас, модель Samsung працює на флагманському чипсеті Qualcomm Snapdragon 8 Gen Elite для Galaxy, який на даний момент є найкращим з найкращих серед Android-смартфонів.

Galaxy Edge отримав додаткову перевагу у вигляді випарної камери для відведення тепла, що дуже важливо для тонкого пристрою. У iPhone такої технології немає, і незрозуміло, наскільки сильно він грітиметься при високому навантаженні.

Обидва телефони оснащені 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ базової пам'яті, але в iPhone її можна збільшити до 1 ТБ, у той час як Galaxy — тільки до 512 ГБ.

Iphone 17 Air став найтоншим смартфоном в історії Apple Фото: Apple

Камери

За основними камерами Galaxy S25 Edge називають впевненим лідером. Він оснащений не тільки 200-мегапіксельною основною камерою зі збільшеним сенсором, а й надширококутним об'єктивом на 12 МП. Galaxy записує відео з роздільною здатністю до 8K або 4K зі швидкістю 120 кадрів за секунду, тоді як iPhone знімає відео з роздільною здатністю до 4K зі швидкістю 60 кадрів за секунду.

У iPhone Air є перевага у вигляді фронтальної камери з вищою роздільною здатністю 18 МП, квадратним сенсором і ширшим видошукачем, що дає змогу робити горизонтальні фотографії, навіть якщо тримати телефон в альбомній орієнтації.

Акумулятор

Ємність акумулятора стала однією з головних проблем для тонких смартфонів, і більший акумулятор Galaxy повинен забезпечити більше часу автономної роботи. Однак Apple пропонує трохи швидшу бездротову зарядку потужністю 20 Вт порівняно з 15-ватною зарядкою від Samsung.

Samsung Galaxy S25 Edge перевершує iPhone Air за камерами та батареєю Фото: Android Central

Підключення

Обидва телефони підтримують Wi-Fi 7 і UWB-з'єднання, хоча iPhone отримав новіший UWB другого покоління, а також оснащений новішим Bluetooth 6.0 проти Bluetooth 5.4 у Galaxy. Однак Galaxy S25 Edge має порт USB Type-C 3.2, тоді як iPhone обмежений роз'ємом USB Type-C 2.0.

Звук

Samsung також вдалося встановити на S25 Edge стереодинаміки, тоді як iPhone Air отримав лише один динамік на верхній панелі. Модель лінійки Galaxy також зберегла фізичний слот для SIM-карт, тоді як iPhone підтримує тільки eSIM, для деяких користувачів це може стати проблемою.

Ціна

Galaxy S25 Edge зараз можна придбати приблизно за 840 доларів/725 євро, тоді як ціни на iPhone Air починаються з 1000 доларів/1200 євро. Це суттєва різниця, яка грає на руку Samsung.

Нещодавно в базі даних популярного бенчмарка Geekbench 6 з'явилися попередні результати тестів нового чіпа A19 Pro для смартфонів iPhone 17 Pro. Вони свідчать про те, що нові смартфони Apple працюватимуть швидше за MacBook Air на чипі M2.

Раніше писали, що нові iPhone 17 в Україні вже продають за ціною авто. Дехто пропонує найпотужнішу версію iPhone 17 Pro Max продають за 180 тисяч гривень (близько 4000 доларів), тоді як на сайті Apple вказані ціни від 1199 доларів.