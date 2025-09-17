О чем умолчала Apple на презентации iPhone 17: есть и плохие новости (фото)

На недавней презентации Apple показала серию iPhone 17 и iPhone Air, уделив внимание сильным сторонам гаджетов. Все же, многие технические нюансы остались неупомянутыми. Вот ряд малоизвестных, но важных деталей о новинках.

Компания по традиции раскрывает не все точные спецификации устройств, выставляя их в максимально выгодном свете. Но после мероприятия вскрылись и позитивные, и досадные подробности, пишет TechRadar.

Причина отказа от титана

Решение Apple вернуться к алюминиевым граням в Pro-моделях вызвало вопросы. Однако здесь имеет место не только экономия на материалах. Алюминий обладает значительно лучшей теплопроводностью по сравнению титаном. В сочетании с испарительной камерой это позволяет эффективнее отводить тепло от мощного процессора A19 Pro, обеспечивая стабильную производительность под высокими нагрузками.

Новая защита от хакеров в iOS

В операционной системе iOS 26 дебютировала аппаратная система защиты Memory Integrity Enforcement (MIE). Она устраняет сложные шпионские программы, которые атакуют память устройства. Технология присваивает каждому блоку памяти уникальную скрытую метку. Если какой-либо процесс пытается получить доступ к данным без соответствующего ключа, система немедленно его блокирует.

Дисплей iPhone 17 Pro получил важную настройку

Устранение ШИМ для чувствительных глаз

Владельцы iPhone 17 Pro получили возможность бороться с мерцанием OLED-экрана. В настройках универсального доступа появилась опция DC Dimming, которая меняет способ регулировки яркости. Это нововведение будет полезно для пользователей, чувствительных к широтно-импульсной модуляции (ШИМ), которая может вызывать усталость глаз. Пока неизвестно, внедрят ли функцию в другие смартфоны серии.

Порты USB-C все те же

Разница в скорости передачи данных по кабелю между аппаратами сохранилась. Быстрый стандарт USB 3 (до 10 Гбит/с) остался эксклюзивом iPhone 17 Pro и Pro Max. Базовый iPhone 17 и сверхтонкий iPhone 17 Air по-прежнему оснащаются портом USB 2.0 (до 480 Мбит/с), что не дает им переносить большие файлы на высокой скорости.

Быстрая зарядка доступна не везде

Скорость зарядки новых iPhone 17 различается. Модели 17 и 17 Pro поддерживают новый адаптивный блок питания за $39, который заряжает их до 50% за 20 минут. Его стандартная мощность — 40 Вт, но для достижения таких показателей она временно повышается до 60 Вт. В то же время iPhone Air такого бонуса лишен: до 50% он заряжается только за 30 минут, а мощность его беспроводной зарядки ограничена 20 Вт против 25 Вт у старших моделей.

Аккумулятор MagSafe для iPhone Air

Аккумулятор MagSafe

Внешний аккумулятор MagSafe нового поколения получил странное ограничение. Аксессуар за $99 полноценно совместим только с iPhone Air. Увеличенный блок камер на других устройствах мешает правильному магнитному креплению. Впрочем, подключать к нему прочую технику можно как минимум через кабель.

Чехлы FineWoven не исчезли

Слухи о снятии с продажи FineWoven — "провальных" быстро изнашивающихся чехлов — оказались преувеличены. Хотя для iPhone 17 компания действительно представила новые TechWoven, прежние варианты до сих доступны. Apple выпустила кошельки MagSafe и брелоки для AirTag из FineWoven, дав раскритикованному материалу вторую жизнь в аксессуарах.

