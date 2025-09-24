Навушники для iPhone підійдуть і для смартфонів Android, але є одна умова

AirPods від Apple — одні з найпопулярніших бездротових навушників. З "рідною" екосистемою вони взаємодіють без проблем, але, виявляється, можуть працювати і з Android — щоправда, в обмеженому режимі.

Багато хто думає, що AirPods призначені виключно для роботи з пристроями Apple, зазначає slashgear.com. Однак насправді це по суті просто пристрої з підтримкою Bluetooth, тому такі навушники цілком можуть розпізнавати й інші гаджети, не тільки з системи Apple. Тож ви можете використовувати всі поточні моделі AirPods, від першого до четвертого покоління, але вчіть, що функціонал під час роботи з Android буде все-таки не тим, що з пристроями на iOS/macOS.

Як підключити AirPods до Android:

Перед підключенням навушників AirPods до телефона Android переконайтеся, що вони заряджені.

Помістіть навушники в зарядний футляр.

На пристрої Android проведіть пальцем вниз від верхнього краю екрана, щоб відкрити швидкі налаштування.

Натисніть на Bluetooth, щоб увімкнути його.

Відкрийте налаштування Bluetooth, натиснувши й утримуючи значок Bluetooth. Ви також можете відкрити програму "Налаштування" і знайти розділ "Підключення" або "Підключені пристрої", а потім вибрати Bluetooth.

Натисніть "Підключити новий пристрій".

Розмістіть навушники AirPods поруч із вашим пристроєм Android.

Щоб перевести AirPods у режим сполучення, виконайте такі дії:

Якщо у вас AirPods першого-третього покоління або AirPods Pro першого-другого покоління, відкрийте кришку зарядного футляра. Потім натисніть і утримуйте кнопку налаштування на футлярі, поки індикатор стану не почне блимати.

Якщо у вас AirPods четвертого покоління, двічі торкніться передньої частини зарядного чохла, поки кришка відкрита.

Якщо ви використовуєте AirPods Max, натисніть і утримуйте кнопку управління шумозаглушенням на правому навушнику.

Поверніться на свій телефон Android і виберіть AirPods у списку доступних пристроїв.

Натисніть "Сполучення" у спливаючому вікні для підтвердження.

Тепер ваші AirPods мають відображатися як активний пристрій у налаштуваннях Bluetooth.

