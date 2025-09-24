Навушники для iPhone підійдуть і для смартфонів Android, але є одна умова
AirPods від Apple — одні з найпопулярніших бездротових навушників. З "рідною" екосистемою вони взаємодіють без проблем, але, виявляється, можуть працювати і з Android — щоправда, в обмеженому режимі.
Багато хто думає, що AirPods призначені виключно для роботи з пристроями Apple, зазначає slashgear.com. Однак насправді це по суті просто пристрої з підтримкою Bluetooth, тому такі навушники цілком можуть розпізнавати й інші гаджети, не тільки з системи Apple. Тож ви можете використовувати всі поточні моделі AirPods, від першого до четвертого покоління, але вчіть, що функціонал під час роботи з Android буде все-таки не тим, що з пристроями на iOS/macOS.
Як підключити AirPods до Android:
- Перед підключенням навушників AirPods до телефона Android переконайтеся, що вони заряджені.
- Помістіть навушники в зарядний футляр.
- На пристрої Android проведіть пальцем вниз від верхнього краю екрана, щоб відкрити швидкі налаштування.
- Натисніть на Bluetooth, щоб увімкнути його.
- Відкрийте налаштування Bluetooth, натиснувши й утримуючи значок Bluetooth. Ви також можете відкрити програму "Налаштування" і знайти розділ "Підключення" або "Підключені пристрої", а потім вибрати Bluetooth.
- Натисніть "Підключити новий пристрій".
- Розмістіть навушники AirPods поруч із вашим пристроєм Android.
Щоб перевести AirPods у режим сполучення, виконайте такі дії:
- Якщо у вас AirPods першого-третього покоління або AirPods Pro першого-другого покоління, відкрийте кришку зарядного футляра. Потім натисніть і утримуйте кнопку налаштування на футлярі, поки індикатор стану не почне блимати.
- Якщо у вас AirPods четвертого покоління, двічі торкніться передньої частини зарядного чохла, поки кришка відкрита.
- Якщо ви використовуєте AirPods Max, натисніть і утримуйте кнопку управління шумозаглушенням на правому навушнику.
- Поверніться на свій телефон Android і виберіть AirPods у списку доступних пристроїв.
- Натисніть "Сполучення" у спливаючому вікні для підтвердження.
Тепер ваші AirPods мають відображатися як активний пристрій у налаштуваннях Bluetooth.
Також Фокус повідомляв, що нові навушники AirPods Pro 3 назавжди приберуть "труднощі перекладу". Це стало можливо завдяки функції перекладу в режимі онлайн на базі Apple Intelligence.
А ще Apple показала свою заміну бездротової технології. У нових iPhone 17 і AirPods Pro 3 є технологія, здатна в майбутньому замінити Bluetooth для передачі по-справжньому якісного звуку. Але скористатися нею для прослуховування музики поки не вийде.