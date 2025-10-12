Не тільки Samsung і Apple: топ-5 бездротових навушників, популярних у 2025 році (фото)
Кожен поважаючий себе виробник смартфонів прагне доповнити список своїх гаджетів і бездротовими навушниками. Але одна справа — випустити хороший телефон, і зовсім інша — додати до нього дійсно класні аудіо-аксесуари.
Навушників на ринку багато, але не всі вони однакові, підкреслює gizmochina.com. Експерти назвали п'ять найкращих бездротових навушників від різних брендів, які заслуговують на увагу у 2025 році.
Sony WF-1000XM5
Компанія Sony давно заробила репутацію одного з лідерів у тому, що стосується аудіотехніки. Серії WF-1000XM5 і LinkBuds наочно показували прагнення Sony до досягнення балансу між шумозаглушенням, комфортом і точністю звуку.
TWS-навушники бренду (TWS — True Wireless Stereo) мають фірмове збалансоване звучання. А передова система активного шумозаглушення автоматично підлаштовується під навколишнє оточення,
Apple AirPods Pro 3
Навушники від ще одного гіганта галузі. Невелика, але продумана лінійка TWS-навушників від виробника iPhone виявилася вельми успішною.
AirPods, мабуть, мають найкращий мікрофон серед усіх бездротових навушників, а також стабільно високу якість звуку і відмінне активне шумозаглушення. Тут є і багато корисних функцій, — наприклад, інтеграція з Siri і функція "Локатор".
Samsung Galaxy Buds 3 Pro
Серія Galaxy Buds від Samsung теж варта уваги, адже вона вирізняється поліпшеним активним шумопоглинанням, 24-бітовим Hi-Fi-звуком і новою відкритою конструкцією (базова модель Galaxy Buds 3), що підвищує комфорт під час тривалого прослуховування музики.
У поєднанні зі смартфонами Galaxy такі функції, як 360 Audio і автоматичне перемикання, виводять користувацький досвід на новий рівень.
Bose QuietComfort Ultra TWS
Bose не здає позицій у світі аудіо, і навушники Bose QuietComfort Ultra пропонують ідеальний баланс між активним шумозаглушенням і чистотою звуку. Навіть найтонші інструменти в таких навушниках звучать дуже чітко.
Найкращий вибір для тих, хто цінує тривале прослуховування і збалансований звук, а не самі лише потужні баси, зазначають фахівці.
Sennheiser Momentum True Wireless 4
Ці навушники слідують традиції бренду і пропонують збалансований звук із широкою звуковою сценою. А додаток Sennheiser Smart Control надає користувачам тонке налаштування еквалайзера, даючи змогу персоналізувати прослуховування.
Також Фокус повідомляв, що нові навушники AirPods Pro 3 назавжди приберуть "труднощі перекладу". Це стало можливо завдяки функції перекладу в режимі онлайн на базі Apple Intelligence.
Ще стало відомо, що навушники для iPhone підійдуть і для смартфонів Android. Щоправда, там є одна умова.