Не тільки Samsung і Apple: топ-5 бездротових навушників, популярних у 2025 році (фото)

Кожен поважаючий себе виробник смартфонів прагне доповнити список своїх гаджетів і бездротовими навушниками. Але одна справа — випустити хороший телефон, і зовсім інша — додати до нього дійсно класні аудіо-аксесуари.

Навушників на ринку багато, але не всі вони однакові, підкреслює gizmochina.com. Експерти назвали п'ять найкращих бездротових навушників від різних брендів, які заслуговують на увагу у 2025 році.

Sony WF-1000XM5

Компанія Sony давно заробила репутацію одного з лідерів у тому, що стосується аудіотехніки. Серії WF-1000XM5 і LinkBuds наочно показували прагнення Sony до досягнення балансу між шумозаглушенням, комфортом і точністю звуку.

Навушники Sony WF-1000XM5 Фото: Sony

TWS-навушники бренду (TWS — True Wireless Stereo) мають фірмове збалансоване звучання. А передова система активного шумозаглушення автоматично підлаштовується під навколишнє оточення,

Apple AirPods Pro 3

Навушники від ще одного гіганта галузі. Невелика, але продумана лінійка TWS-навушників від виробника iPhone виявилася вельми успішною.

Навушники Apple AirPods Pro 3

AirPods, мабуть, мають найкращий мікрофон серед усіх бездротових навушників, а також стабільно високу якість звуку і відмінне активне шумозаглушення. Тут є і багато корисних функцій, — наприклад, інтеграція з Siri і функція "Локатор".

Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Серія Galaxy Buds від Samsung теж варта уваги, адже вона вирізняється поліпшеним активним шумопоглинанням, 24-бітовим Hi-Fi-звуком і новою відкритою конструкцією (базова модель Galaxy Buds 3), що підвищує комфорт під час тривалого прослуховування музики.

Навушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro Фото: Samsung

У поєднанні зі смартфонами Galaxy такі функції, як 360 Audio і автоматичне перемикання, виводять користувацький досвід на новий рівень.

Bose QuietComfort Ultra TWS

Bose не здає позицій у світі аудіо, і навушники Bose QuietComfort Ultra пропонують ідеальний баланс між активним шумозаглушенням і чистотою звуку. Навіть найтонші інструменти в таких навушниках звучать дуже чітко.

Навушники Bose QuietComfort Ultra TWS Фото: Bose

Найкращий вибір для тих, хто цінує тривале прослуховування і збалансований звук, а не самі лише потужні баси, зазначають фахівці.

Sennheiser Momentum True Wireless 4

Ці навушники слідують традиції бренду і пропонують збалансований звук із широкою звуковою сценою. А додаток Sennheiser Smart Control надає користувачам тонке налаштування еквалайзера, даючи змогу персоналізувати прослуховування.

Навушники Sennheiser Momentum True Wireless 4 Фото: Sennheiser

