Дешеві і не треба заряджати: топ-3 моделі дротових навушників у 2025 році (фото, відео)

Провідні навушники стрімко повертаються в моду. Їхні переваги складно заперечити: відсутність дратівливої зарядки, низькі ціни, чудовий звук.

У США цей тренд задали знаменитості на кшталт Дуа Ліпи, які перетворили їх на стильний аксесуар. А в українських реаліях у цього рішення є і практична вигода. В умовах блекаутів TWS-моделі буває складно зарядити, і в найбільш невідповідний момент легко залишитися без навушників. До того ж дротові гарнітури за свою вартість часто перевершують за звучанням дорожчі Bluetooth-аналоги. Фокус зібрав три найкращі варіанти у 2025 році.

Навушники JBL T110 Фото: rozetka.ua

JBL T110

Ця модель стала справжньою класикою в бюджетному сегменті. Навушники від відомого американського бренду створені для тих, хто шукає просте і надійне рішення на кожен день без аудіофільських надмірностей. Їхня особливість — фірмова технологія Pure Bass. Звучання тут тепле, енергійне, з акцентом на низькі частоти, що робить їх чудовим вибором для сучасної поп-музики, хіп-хопу та електроніки.

Конструкція навушників максимально практична. Вони оснащені плоским кабелем, який не сплутується в кишені. На дроті розташований однокнопковий пульт з мікрофоном, що перетворює навушники на повноцінну гарнітуру для дзвінків. Це надійна опція для тих, кому потрібен потужний бас і довговічність.

Ціна в Україні: 349 грн.

Навушники KZ: доступний китайський Hi-Fi

KZ ZSN Pro X

Ця модель уже вважається частиною доступного Hi-Fi-сегмента. Вона пропонує рівень звучання, який зазвичай очікуєш від більш дорогих пристроїв. Головна фішка цих навушників — гібридна конструкція. У кожному навушнику встановлено одразу два драйвери: динамічний відповідає за щільний бас, а арматурний — за чіткі високі частоти і деталізацію вокалу. Корпус виконано з прозорої смоли і цинкового сплаву, що надає їм преміального вигляду.

Звук у ZSN Pro X яскравий і детальний, з широкою аудіосценою і відмінним поділом інструментів. Важлива перевага — знімний плетений кабель на 2-pin конекторах. Якщо дріт перетреться, його можна легко замінити на новий або навіть підключити додатковий Bluetooth-модуль, перетворивши навушники на бездротові.

Ціна в Україні: 1199 грн.

Навушники ССА CRA Фото: rozetka.ua

CCA CRA

Модель від дочірнього бренду компанії KZ, відомої відмінним співвідношенням ціни та якості. Інженери CCA змогли доопрацювати класичну формулу, запропонувавши більш збалансоване і комфортне звучання. Тут використовується один високопродуктивний динамічний драйвер з ультратонкою діафрагмою, який видає глибокий суб-бас, який огортає, але при цьому не "ріже" слух високими частотами, як це іноді буває у конкурентів.

Дизайн у навушників футуристичний завдяки повністю прозорому корпусу, через який видно "начинку". Звучання CCA CRA описують як природне, об'ємне і живе, що нагадує сприйняття музики через настільну акустику. Як і у випадку з KZ, тут використовується надійний знімний кабель, що значно подовжує термін служби пристрою. Цей бюджетний варіант забезпечує якісний звук з хорошим опрацюванням деталей.

Ціна в Україні: 700 грн.

