Дротові навушники знову в тренді: найкращі сучасні смартфони з потрібним роз'ємом (фото)

Виробники смартфонів поступово відмовляються від 3,5-мм роз'ємів для дротових навушників, однак кілька брендів все ще випускають моделі з цією опцією.

Дротові навушники дозволяють не турбуватися про рівень заряду, проблеми з підключенням, а також їх тяжче загубити. Щоб скористатися цими перевагами без спеціального адаптера, оглядач порталу Wired порадив найкращі телефони з 3,5-мм роз'ємом.

Moto G Stylus 2025

Motorola Moto G Stylus 5G 2025 пропонує хороше співвідношення ціни, продуктивності, естетики та функцій. Окрім роз’єму для навушників, він може похвалитися наявністю стилусу та слота для картки microSD.

Чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 забезпечує плавну роботу Moto G Stylus 5G 2025. Окрім того, смартфон отримав акумулятор ємністю 5000 мАг, якого вистачає на цілий день, та 50-мегапіксельну основну камеру. Серед інших переваг Moto G Stylus 5G 2025 — обсяг пам’яті 256 ГБ, тонкий корпус, бездротова зарядка та захист IP68, що свідчить про стійкість до води.

Moto G Power 2026

Moto G Power 2026 Фото: Motorola

Motorola Moto G Power 2026 року працює на тому ж чипі, що й Moto G Stylus 2025, однак завдяки деякій оптимізації працює плавніше за попередника. Новіший смартфон отримав покращену фронтальну камеру та трохи більшу ємність акумулятора 5200 мАг, однак не підтримує бездротову зарядку.

Moto G Power 2026 року також має NFC для безконтактних платежів, слот для картки microSD для розширення 128 ГБ пам’яті та, звичайно ж, 3,5-мм роз’єм для навушників.

Moto G Play 5G 2026

Moto G Play 2026 Фото: Motorola

Тим, хто шукає бюджетний смартфон, оглядач радить розглянути Moto G Play 2026. Він має гіршу продуктивність, ніж вищезгадані моделі, та не найкращу якість звуку. При цьому телефон пропонує досить чіткий і яскравий екран, два дні автономної роботи, слот для карти microSD для розширення 64 ГБ пам'яті та роз'єм для навушників.

"Якщо ваші потреби мінімальні, Moto G Play 2026 підійде вам", — зазначив автор.

TCL 60 XE Nxtpaper 5G

TCL 60 XE Nxtpaper 5G Фото: androidauthority.com

Особливістю TCL 60 XE Nxtpaper 5G є матовий дисплей, який відчувається майже як електронна книга. Смартфон має непогану продуктивність за свою ціну, слот для картки microSD, NFC для безконтактних платежів, бездротову зарядку та роз’єм для навушників.

На бічній панелі TCL 60 XE Nxtpaper 5G навіть є перемикач, який дозволяє переходити в різні режими дисплея. Наприклад, Ink Paper Mode перетворює екран на чорно-білий, робить колірну температуру теплішою.

Nubia Redmagic 11 Pro

Nubia RedMagic 11 Pro Фото: Nubia

Ігровий смартфон Nubia Redmagic 11 Pro є одним з небагатьох смартфонів на ринку, який має 3,5-мм роз'єм для навушників і працює на новітньому флагманському процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Це означає першокласну продуктивність навіть для мобільних ігор вищого рівня.

"Якщо ви відчайдушно хочете мати окремий роз'єм для навушників на своєму смартфоні та не хочете жертвувати продуктивністю, Redmagic 11 Pro — один з небагатьох варіантів", — наголосив оглядач.

