Бездротові навушники постійно вимикаються: часті причини та як їх усунути

Іноді Bluetooth-навушники раптово відключаються від смартфона посеред пісні або розмови. У цього є причини, які можна усунути.

Більшість випадкових відключень пов'язані з радіоперешкодами, обмеженнями радіусу дії, проблемами з акумулятором або застарілим програмним забезпеченням. Видання CNET розповіло, як виправити ситуацію.

Причини вимкнення Bluetooth-навушників

Перешкоди Bluetooth

Сигнали Bluetooth працюють на тій самій частоті 2,4 ГГц, що й роутери Wi-Fi, мікрохвильові печі, радіоняні та деякі бездротові телефони. Занадто багато пристроїв в одному діапазоні частот можуть створювати перешкоди, внаслідок чого звук у навушниках переривається або пропадає зовсім.

Велика відстань

Радіус дії Bluetooth більшості бездротових навушників становить близько 9 метрів. Перешкоди між навушниками та пристроєм відтворення, як-от стіни, меблі, двері та навіть люди можуть послабити сигнал. Що далі від смартфона або ноутбука, то вища ймовірність втрати з'єднання.

Низький рівень заряду батареї

Коли акумулятори навушників або під'єднаного до них пристрою розряджаються, Bluetooth-з'єднання може стати нестабільним. Деякі моделі повністю розривають з'єднання, коли рівень заряду знижується до певного рівня. Наприклад, у Beats Studio Pro цей поріг на рівні 5%.

Застаріле ПЗ

Навушники та інші пристрої іноді потребують оновлення прошивки або операційної системи для виправлення помилок або підвищення стабільності Bluetooth. Можливо виробник уже виправив проблеми з підключенням, потрібно лише оновити ПЗ.

Бездротові навушники можуть відключатися або переставати грати Фото: Freepik

Велика кількість підключень

Якщо навушники підтримують одночасне підключення до кількох пристроїв, то проблема може бути в цьому. Вони можуть перемикатися між пристроями, і в цей час звук пропадає. Крім того, один із пристроїв може "перехоплювати" з'єднання, змушуючи навушники відключатися від інших.

Проблеми з обладнанням

Якщо навушники розривають з'єднання або не передають звук, то причиною може бути технічна несправність, пошкоджена антена Bluetooth або динамік. Ризик поломки дуже високий, якщо навушники вдарялися під час падіння або потрапляли під воду.

Як виправити вимкнення навушників

оновити прошивку навушників і ОС смартфона;

вимкнути і повторно ввімкнути навушники, помістити їх на деякий час у футляр;

скоротити дистанцію або прибрати перешкоди;

відійти від Wi-Fi-роутерів, мікрохвильових печей та інших Bluetooth-пристроїв;

переключитися на діапазон 5 ГГц;

зарядити навушники і смартфон;

відключити навушники від інших пристроїв вручну;

перевірити цілісність навушників.

