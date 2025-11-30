Беспроводные наушники постоянно отключаются: частые причины и как их устранить

Иногда Bluetooth-наушники внезапно отключаются от смартфона посреди песни или разговора. У этого есть причины, которые можно устранить.

Большинство случайных отключений связаны с радиопомехами, ограничениями радиуса действия, проблемами с аккумулятором или устаревшим программным обеспечением. Издание CNET рассказало, как исправить ситуацию.

Причины отключения Bluetooth-наушников

Помехи Bluetooth

Сигналы Bluetooth работают на той же частоте 2,4 ГГц, что и роутеры Wi-Fi, микроволновые печи, радионяни и некоторые беспроводные телефоны. Слишком много устройств в одном диапазоне частот могут создавать помехи, в результате звук в наушниках прерывается или пропадает вовсе.

Большое расстояние

Радиус действия Bluetooth большинства беспроводных наушников составляет около 9 метров. Препятствия между наушниками и устройством воспроизведения, такие как стены, мебель, двери и даже люди могут ослабить сигнал. Чем дальше от смартфона или ноутбука, тем выше вероятность потери соединения.

Низкий уровень заряда батареи

Когда аккумуляторы наушников или подключенного к ним устройства разряжаются, Bluetooth-соединение может стать нестабильным. Некоторые модели полностью разрывают соединение, когда уровень заряда снижается до определенного уровня. Например, у Beats Studio Pro этот порог на уровне 5%.

Устаревшее ПО

Наушники и другие устройства иногда нуждаются в обновлении прошивки или операционной системы для исправления ошибок или повышения стабильности Bluetooth. Возможно производитель уже исправил проблемы с подключением, нужно лишь обновить ПО.

Беспроводные наушники могут отключаться или переставать играть Фото: Freepik

Большое количество подключений

Если наушники поддерживают одновременное подключение к нескольким устройствам, то проблема может быть в этом. Они могут переключаться между устройствами, и в этом время звук пропадает. Кроме того, одно из устройств может "перехватывать" соединение, вынуждая наушники отключаться от других.

Проблемы с оборудованием

Если наушники разрывают соединение или не передают звук, то причиной может быть техническая неисправность, поврежденная антенна Bluetooth или динамик. Риск поломки очень высок, если наушники ударялись при падении или попадали под воду.

Как исправить отключения наушников

обновить прошивку наушников и ОС смартфона;

выключить и повторно включить наушники, поместить их на некоторое время в футляр;

сократить дистанцию или убрать препятствия;

отойти от Wi-Fi-роутеров, микроволновых печей и других Bluetooth-устройств;

переключиться на диапазон 5 ГГц;

зарядить наушники и смартфон;

отключить наушники от других устройств вручную;

проверить целостность наушников.

