Альтернатива AirPods: найновіші навушники Motorola порадують якістю звуку (фото)

Компанія Motorola офіційно представила на MWC 2026 дві нові моделі бездротових навушників — Moto Buds 2 та Moto Buds 2 Plus.

Навушники Moto Buds 2 та Moto Buds 2 Plus можуть похвалитися високою якістю звуку, однак лише версія Plus підтримує налаштування Sound by Bose. Про це пише Android Central

Motorola не оснастила звичайні Moto Buds 2 функцією Sound by Bose, ймовірно, щоб знизити ціну. Натомість ці навушники пропонують тривалий час роботи від акумулятора — до 48 годин разом із зарядним кейсом та до 11 годин без кейса. Вони також мають функцію динамічного ANC, яка дозволяє блокувати небажані звуки.

Доступні кольори Moto Buds 2 Фото: Android Central

Moto Buds 2 обіцяють аудіо високої роздільної здатності та підтримку Bluetooth 6, що забезпечує кодек LHDC та підключення двох пристроїв. Окрім того, навушники підтримують просторовий звук та ігровий режим, який усуває затримку звуку. Роздрібна ціна Moto Buds 2 становить близько 92 доларів.

Що стосується Moto Buds 2 Plus, ці навушники коштують приблизно 173 доларів. Вони мають чимало спільного з Moto Buds 2, зокрема підтримку LHDC, 11-мм динамічні драйвери та динамічне ANC для шумозаглушення.

Moto Buds 2 Plus вирізняються високим співвідношенням сигнал/шум (SNR) та режимом CrystalTalk AI, який зменшує фоновий шум і фокусується на голосі співрозмовника під час дзвінків. Також є функція живого перекладу зі ШІ, та функція Audio Share, яка дозволяє підключати дві пари навушники до одного телефону.

При цьому Moto Buds 2 Plus поступаються базові моделі за часом роботи від акумулятора. Самі по собі навушники здатні працювати 9 годин, а кейс подовжує час їхньої роботи до 40 годин.

Також варто враховувати, що для багатьох інструментів штучного інтелекту Moto Buds 2 Plus потрібно окремо завантажити застосунок Moto Buds.

