В мережу злили подробиці про наступний iPhone 18 Pro: є погані та хороші новини

Останній витік інформації вказує на те, що iPhone 18 Pro може виглядати практично незмінним, порівняно зі своїм попередником.

iPhone 18 Pro, ймовірно, отримає екран у формі острова та дизайн Face ID, подібний до iPhone 17 Pro. Про це пише авторитетний інсайдер Digital Chat Station у своєму блозі на Weibo.

За даними інформатора, компанія вирішила залишити підекранний Face ID для наступного покоління своїх флагманів. Натомість iPhone 18 Pro зможе похвалитися змінами в апаратному забезпеченні.

Як зазначає PhoneArena, раніше ходили чутки, що Apple може переосмислити Dynamic Island на майбутньому iPhone 18 Pro, щоб забезпечити майже повноекранний досвід. Однак, новий витік вказує на те, що цього не станеться.

Оскільки iPhone 18 Pro, схоже, виглядатиме майже аналогічно iPhone 17 Pro, бренд робитиме ставку на внутрішні зміни. Digital Chat Station стверджує, що новіший смартфон може отримати чипсет A20 Pro, систему обробки зображень з великою діафрагмою, а також акумулятор ємністю понад 5 000 мАг.

"Здається, у нього достатньо переваг", — зауважив інсайдер.

