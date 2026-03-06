"Этот телефон — настоящая находка": названа достойная альтернатива iPhone 17e и Pixel 10a (фото)

Вскоре в продажу поступит смартфон среднего класса Vivo V70, который составит конкуренцию последним бюджетным устройствам Apple и Google.

Примерно за 500 долларов Vivo V70 предлагает передовой дизайн, интересное приложение камеры и довольно неплохие аппаратные характеристики, отмечает обозреватель портала PhoneArena Питер Костадинов.

Vivo V70 получил AMOLED-экран с диагональю 6,6 дюйма, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2785 нит, что является высоким показателем для среднебюджетных смартфонов. Сертификация IP68/IP69 означает, что смартфон очень хорошо защищен от пыли и воды.

Vivo V70 Фото: PhoneArena

Смартфон имеет 50-мегапиксельную основную камеру и 50-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, а также немного узкую 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Приложение камеры имеет ряд полезных функций, таких как живые фотографии и настраиваемые портреты.

Відео дня

Поскольку Vivo V70 ориентируется на младшее поколение, его камера предлагает специальный программный режим "Film Camera Mode", который имитирует эстетику классических пленочных фотографий. Также есть режим видеоблога, который позволяет быстро записывать и объединять видео, как в TikTok, со многими доступными эффектами и пресетами.

Vivo V70 Фото: PhoneArena

Производительность Vivo V70, по словам эксперта, также является достаточно высокой благодаря восьмиядерному процессору Snapdragon 7 Gen 4. Телефон поставляется с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и с 256 ГБ памяти UFS 4.1. Также доступна модель на 512 ГБ.

Важно

Бюджетный iPhone 17e не оправдал ожиданий: какой смартфон лучше купить вместо него

Vivo V70 оснащен кремний-углеродным аккумулятором емкостью 6500 мАч. Тестирование показало, что он выдерживает 18 часов листания веб-страниц, чуть более 15 часов просмотра видео и 12,5 часов 3D-игр. В общем, это отличная выносливость.

"За такую цену этот телефон — настоящая находка! Он успешно конкурирует с другими премиальными телефонами в том же ценовом сегменте, такими как iPhone 16e /17e и Pixel 9a /10a, поэтому, если ни одно из предложений Apple или Google вам не нравится, обратите внимание на этот телефон Vivo", — подытожил Костадинов.

Напомним, Pixel 10a на 128 ГБ будет стоить от 499 долларов, а стартовая цена версии на 256 ГБ составляет 599 долларов.

Фокус также сообщал, что бюджетный iPhone 17e в версии на 256 ГБ будет продаваться по цене от 599 долларов.