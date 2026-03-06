"Цей телефон — справжня знахідка": названо достойну альтернативу iPhone 17e та Pixel 10a (фото)

Незабаром у продаж надійде смартфон середнього класу Vivo V70, який складе конкуренцію останнім бюджетним пристроям Apple та Google.

Приблизно за 500 доларів Vivo V70 пропонує передовий дизайн, цікавий застосунок камери та досить непогані апаратні характеристики, зазначає оглядач порталу PhoneArena Пітер Костадінов.

Vivo V70 отримав AMOLED-екран з діагоналлю 6,6 дюйма, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 2785 ніт, що є високим показником для середньобюджетних смартфонів. Сертифікація IP68/IP69 означає, що смартфон дуже добре захищений від пилу та води.

Vivo V70 Фото: PhoneArena

Смартфон має 50-мегапіксельну основну камеру та 50-мегапіксельну телеоб'єктив з 3-кратним оптичним зумом, а також трохи вузьку 8-мегапіксельну надширококутну камеру. Застосунок камери має низку корисних функцій, таких як живі фотографії та налаштовувані портрети.

Оскільки Vivo V70 орієнтується на молодше покоління, його камера пропонує спеціальний програмний режим "Film Camera Mode", який імітує естетику класичних плівкових фотографій. Також є режим відеоблогу, який дозволяє швидко записувати та об’єднувати відео, як у TikTok, з багатьма доступними ефектами та пресетами.

Vivo V70 Фото: PhoneArena

Продуктивність Vivo V70, за словами експерта, також є досить високою завдяки восьмиядерному процесору Snapdragon 7 Gen 4. Телефон постачається з 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X та з 256 ГБ пам'яті UFS 4.1. Також доступна модель на 512 ГБ.

Vivo V70 оснащений кремній-вуглецевим акумулятором ємністю 6500 мАг. Тестування показало, що він витримує 18 годин гортання веб-сторінок, трохи більше 15 годин перегляду відео та 12,5 годин 3D-ігор. Загалом, це чудова витривалість.

"За таку ціну цей телефон — справжня знахідка! Він успішно конкурує з іншими преміальними телефонами в тому ж ціновому сегменті, такими як iPhone 16e /17e та Pixel 9a /10a, тому, якщо жодна з пропозицій Apple чи Google вам не подобається, зверніть увагу на цей телефон Vivo", — підсумував Костадінов.

Нагадаємо, Pixel 10a на 128 ГБ коштуватиме від 499 доларів, а стартова ціна версії на 256 ГБ становить 599 доларів.

Фокус також повідомляв, що бюджетний iPhone 17e у версії на 256 ГБ буде продаватися за ціною від 599 доларів.