"Це телефон для бабусі": бюджетний iPhone 17e назвали переоціненим (опитування)

Apple iPhone 17e позиціонується як бюджетний смартфон, однак його стартова ціна все ще становить майже 600 доларів.

Нещодавнє опитування GSMArena показало, що лише 10% респондентів готові купити iPhone 17e. Ще близько 5% наважиться на покупку лише тоді, коли смартфон отримає достатньо хороших відгуків.

Понад 30% читачів зізнались, що взагалі не планують купувати iPhone. Ще 30% шукають новий iPhone, але хочуть більш преміальну модель, ніж iPhone 17e.

Експерти порталу пояснюють це тим, що попри початкову ціну в 599 доларів, Phone 17e має багато недоліків. Смартфон отримав всього одну камеру на задній панелі, а наявність великого вирізу на дисплеї з частотою оновлення 60 Гц створює враження, що пристрій дешевший, ніж він є насправді.

"Деякі коментатори кажуть, що це телефон для бабусі чи для маленької дитини, інші ж заперечують, що він занадто дорогий для 12-річної дитини. Можливо, їм краще підійде дешевий телефон на Android", — зазначають у виданні.

Варто зазначити, що Phone 17e пропонує щонайменше 256 ГБ пам’яті, що додає йому привабливості. Однак його проблема полягає в тому, що доплативши 200 доларів, можна отримати кращий у всіх відношеннях iPhone 17.

"Зараз 200 доларів — це багато грошей, але якщо ви вже готові заплатити 600 доларів, то заплатити 800 доларів за кращий телефон цілком можливо", — наголосили експерти.

