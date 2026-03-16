Google Pixel 10a очима експертів: чи варто купувати смартфон за результатами тестів (фото)

Смартфон Google Pixel 10a позиціонується як доступна альтернатива флагманській лінійці бренду і прямий конкурент iPhone 17e. З'ясовуємо, як показав себе апарат на практиці і в тестах.

Детальний огляд новинки наводять експерти GSMArena. Виміряли показники дисплея, автономності та обчислювальної потужності. Висновок майже однозначний — телефон мало чим відрізняється від минулорічного 9a, але коштує значно дорожче.

Тести дисплея

Смартфон оснащений 6,3-дюймовим екраном P-OLED з роздільною здатністю 1080p і частотою оновлення 120 Гц. Характеристики матриці повністю ідентичні попереднику, однак Google заявила про підвищення яскравості.

Лабораторні виміри це підтвердили. У ручному режимі максимальна яскравість склала 1308 ніт. В автоматичному режимі (HBM) показник досяг 2169 ніт, а пікова короткочасна яскравість на 10-відсотковій площі наблизилася до 2900 ніт. Мінімальна яскравість білого поля склала всього 1,7 ніт.

Матриця підтримує HDR10+ і нову функцію Adaptive Tone (аналог True Tone від Apple), яка підлаштовує колірну температуру під зовнішнє освітлення. Частота оновлення обмежена базовим перемикачем "Smooth display" (60 або 120 Гц) без гнучких налаштувань. Загалом дисплей хороший, яскравий і відносно компактний.

Дисплей Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Автономність і швидкість заряджання

Ємність батареї залишилася колишньою — 5100 мАг. Незважаючи на це, Pixel 10a продемонстрував вражаючий приріст автономності. У стандартизованому тесті активного використання (Active Use Score) смартфон протримався 15 годин 13 хвилин, істотно обігнавши Pixel 9a (12:42) і базовий iPhone 16e (11:53). Експерти пов'язують такий результат із застосуванням більш енергоефективної OLED-панелі.

Потужність дротової зарядки збільшилася з 23 Вт до 30 Вт (бездротової — з 7,5 Вт до 10 Вт). Тест із застосуванням фірмового 30-ватного адаптера показав такі результати:

15 хвилин — 29% заряду;

30 хвилин — 52% заряду;

Повна зарядка (від 0 до 100%) зайняла 1 годину 29 хвилин.

Продуктивність у бенчмарках

Апаратною основою служить дворічний процесор Tensor G4 у зв'язці з 8 ГБ оперативної пам'яті стандарту LPDDR5X. Єдиною відмінністю від чіпа в Pixel 9a стала злегка розігнана частота графічного ядра Mali-G715 MC7 (з 890 до 940 МГц).

Результати в синтетичних тестах виявилися відносно скромними для 2026 року: у бенчмарку AnTuTu v11 смартфон набрав 1 523 637 балів. Для порівняння: Galaxy S25 (Snapdragon 8 Elite) видає понад 3,1 млн балів, а субфлагман Xiaomi 15T Pro (Dimensity 9400+) — майже 2,8 млн балів.

Під час стрес-тестів процесор і графіка скидають частоти (троттлінг) до 70% від максимуму. Корпус нагрівається, але не стає критично гарячим. Експерти відзначають, що незважаючи на низькі цифри в бенчмарках, у повсякденних завданнях, іграх та ШІ-сценаріях смартфон працює плавно і стабільно.

Камера Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Вердикт оглядачів

Фахівці похвалили Pixel 10a за ергономічність, яскравий екран, рекордну для серії автономність і високу якість знімків (48 Мп основна + 13 Мп ультраширококутна камери). Окремо відзначено "чисту" ОС Android 16 із сімома роками оновлень і розширеним пакетом ШІ-функцій Gemini.

Головним недоліком названо цінову політику. При стартовій ціні в 549 євро за базову версію (128 ГБ), Pixel 10a практично позбавлений апаратних поліпшень порівняно з Pixel 9a, який зараз коштує на 200 євро дешевше. Експерти резюмують: новинка стане чудовим вибором для власників старих моделей (Pixel 6 або 7), однак покупцям, які шукають оптимальне співвідношення ціни та характеристик, варто придивитися до Pixel 9a, що подешевшав, або смартфонів конкурентів.

Раніше повідомлялося, що бюджетний iPhone 17e назвали переоціненим. Apple iPhone 17e позиціонується як бюджетний смартфон, однак його стартова ціна все ще становить майже 600 доларів.

Також Фокус писав про недорогі смартфони з найкращими камерами. Якісна мобільна фотографія перестала бути ексклюзивом дорогих флагманів. У середньому ціновому сегменті з'являється все більше телефонів, здатних робити чудові знімки.