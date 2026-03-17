Старий смартфон працюватиме як новий: експерт назвав недооцінені налаштування на Google Pixel

Смартфони Google Pixel можуть значно сповільнитись після кількох років використання, однак низка простих лайфхаків здатні повернути їх до життя.

Заміть того, щоб шукати заміну своєму старому смартфону Google Pixel, експерт порталу Android Police Партх Шах радить спершу проекспериментувати з налаштуваннями.

Увімкніть "Режим захисного екрана"

Захисна плівка, як правило, притупляє чутливість дисплея, сповільнюючи реакцію смартфона на дотики. Цю проблему на Google Pixel можна розв’язати наступим чином: перейти в меню "Налаштування" > "Дисплей" > увімкнути "Режим захисного екрана".

"Після того як я увімкнув "Режим захисного екрана", різниця була як день і ніч. Кожне натискання відчувалося чітким і миттєвим", — поділився Шах.

Експерт також зазначив, що цей режим можна використовувати і без захисної плівки. В такому разі інтерфейс стане чутливим навіть до найлегшого дотику.

Увімкніть "Проведення пальцем угору для початку пошуку"

Більшість власників смартфонів Pixel проводять пальцем вгору, щоб відкрити панель програм, а потім торкаються рядка пошуку вгорі, щоб почати друкувати.

На перший погляд, це не займає багато часу, однак одне налаштування може оптимізувати цей процес. Йдеться про опцію "Завжди показувати клавіатуру". Це дозволить робити всього один крок замість згаданих двох.

Щоб увімкнути цю опцію, потрібно перейти у "Налаштування головного екрана" > "Налаштування пошуку" > увімкнути перемикач "Проведення пальцем угору для початку пошуку".

Вимкніть "Найкращий кадр"

Функція "Найкращий кадр" дозволяє смартфонам Pixel записувати крихітні фрагменти відео для кожної фотографії, щоб користувачі могли вибрати ідеальний кадр пізніше. Однак, за словами експерта, вимкнення "Найкращого кадру" значно пришвидшило роботу смартфона.

"Це був тихий вбивця для швидкої роботи мого Pixel", — наголосив експерт.

Звільніть пам’ять

Шах зізнався, що раніше просто ігнорував сповіщення "Пам’ять майже заповнена" на своєму Pixel, вважаючи, що процесор достатньо потужний, щоб впоратися із захаращеним диском. Однак заповнення сховища на 80% або 90% значно впливало на всю систему.

Зрештою він почав використовувати опцію "Звільнити місце" в меню "Сховище". Вона перенаправляє користувача безпосередньо до програми "Файли", де можна швидко вжити необхідних заходів для звільнення місця.

"Позбавлення від цифрового сміття не лише звільнило мені більше місця для фотографій; це помітно повернуло мій телефон до життя. Програми запускалися швидше, камера реагувала краще, і те відчуття важкості, яке було з ОС, зникло", — зауважив автор.

Увімкніть адаптивне підключення

За словами експерта, колись він постійно вмикав і вимикав Wi-Fi та мобільні дані, намагаючись трохи покращити продуктивність смартфона. Як виявилось, це змушувало пристрій Pixel працювати більше, ніж потрібно. Набагато кращим рішенням буде адаптивне підключення.

"Ви можете уявити це як розумну передачу для радіо вашого телефону. Вона перемикається між мобільними даними та Wi-Fi з’єднаннями залежно від ситуації", — пояснив Шах.

